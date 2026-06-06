「市区神盘」公屋竟遭狠心嫌弃 港爸现身自爆心酸苦衷 真相曝光后网民风向大逆转｜Juicy叮

上公屋难，获派「市区神盘」单位更难。有港爸首派便获编配市区靓单位，却狠心选择放弃。面对网民一面倒的跌眼镜，港爸现身大爆心酸苦衷。真相曝光后，原本大叹惋惜的网民，风向亦随之180度大逆转。详情见下图及下文：

「市区神盘」公屋竟遭狠心嫌弃 港爸现身大爆心酸苦衷 真相曝光后网民风向大逆转逐张睇↓↓↓↓

获派市区神盘 港爸却称：一派不喜欢

楼主昨天（5日）在社交平台 facebook 群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上载多张相片发帖，却配上一句充满嫌弃的留言：「一派不喜欢，唯有😩」，似乎准备放弃这次编配。

从相片可见，楼主获派位于黄大仙牛池湾的彩云（二）邨。位于明丽楼的单位间隔四正、空间宽敞、光猛开扬，厨房及厕所的状态也相当不俗。楼主一句「不喜欢」，瞬间触动了网民的神经，奇怪「咁好都唔要？」、「咁大都唔要」、「咁大，又有露台，咁都唔要，想要咩？」、「我就好想派彩云邨😂😂」，苦劝「少啲要求啦好心你！」，反问「其实唔钟意啲咩？」。

网民惊讶：咁好都唔要？

有网民更讽刺楼主眼角高：「佢可能想要半山豪宅」、「有豪宅要买埋豪车先衬」。不少街坊亦出面平反，大赞「彩云好嘢㗎嚟」，指「彩云好好住㖞！」、「地方四正，光猛，开扬，话晒都系市区」。

不过，也有熟悉该区的网民提出不同意见，反指该处「交通不太方便」、「去地铁都唔近，驳」、「呢度交通麻麻哋，同埋真系好多楼梯要行」，这番话似乎为楼主的「不喜欢」提供了另一种解读。

楼主现身解画后获网民体谅

在一片激烈的讨论声中，楼主终于现身解画，道出背后的辛酸。原来并非嫌弃单位本身，而是该处的地理环境对其家庭造成极大困难。

楼主无奈解释：「点解会有街景张相呢？就系因为上落楼梯太多，我老婆一个带住两个小朋友BB推车真系好唔方便」，更补充「主要原因系我老婆一个带两个，一个1岁都未够」。

这个「爱妻号」的理由一出，留言区的风向也随之逆转。网民表示「明白」，理解为人父母的难处，体谅楼主放弃单位的艰难决定。

资料来源：Keith Man＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

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