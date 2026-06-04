学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮

一名中学生早前搭小巴嘟卡付车资时，才惊觉八达通余额不足。在唔够钱搭车的窘境下，竟被车上一名西装友乘客白眼兼出言单打，令原本已不知所措的青涩心灵，承受了「尴尬加尴尬」的残酷打击。

幸而，正义的小巴司机霸气挺身而出为学生哥解围，以一句「XX」秒杀西装友之余，临别时更爆出感人金句，瞬间感动全网。详情见下图及下文：

学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网逐张睇↓↓↓↓

楼主：个男仔面都红晒

楼主早前在社交平台Threads发帖，留言感慨「好庆幸自己喺香港长大，虽然呢个城市好多时望落去真系好冷漠」。

楼主续指「前几日搭红van去旺角，有个中学生上车嘟八达通，部机狂响话余额不足。个男仔面都红晒，一只手拎住部 iPhone 一只手狂摷袋，后面个西装友开始好唔耐烦：『喂，冇钱就落车啦，阻住晒』」。

小巴司机大喝：你冇细个过咩？

正当气氛跌至冰点之际，楼主形容「戴住AirPods（取机）嘅细路尴尬到想喊，点知个小巴司机叔叔拧过头，好大声喝个西装友：『你冇细个过咩？边个未试过冇钱？佢𠮶份我请，你唔想等可以落车』」。

事情原来还有彩蛋，楼主接著爆出超暖心一幕：「落车前，司机塞返个硬币落个细路手心：『细路，大个咗有能力，帮返其他人就得』」。

看著这一幕，楼主不禁自我反思：「（平时自己少少事就躁底，同个西装友根本冇分别），突然明白咩叫真正嘅大个...」。

网民大赞：呢个司机好难得

小巴司机的金句极具人生哲理，这篇充满洋葱的帖文引起大批网民共鸣，不少人留言大赞司机有情有义：「司机大佬有同理心、正义感」、「呢个司机好难得」。

也有网民指出，其实香港人看似冷漠，但内心充满热血：「我相信同车会有其他人愿意帮个小朋友俾钱的，因为如果我在场都会主动帮佢俾钱的，香港人看似冷漠，但有事时，大家都会愿意主动伸出援手的！」。

虽然有网民表示这个故事似乎似曾相识，亦有人认为「戏剧成份几重」，但无论如何，当中传递的善良与同理心，依然被网民认为「当故事听都ok」、「听完感动🥺」。

资料来源：onpai98＠Threads

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