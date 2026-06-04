酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮

「未食五月粽，寒衣不敢送」，但香港天气近日已热辣辣。高温问题竟令一名港妈懊恼不已，在网上发帖查问：「廿几岁工人姐姐屋企著短裤有冇问题？」，结果如此一问，即遭网民洗版式群嘲，甚至解读出婚姻存暗涌，反劝「咁惊不如换咗个老公」。详情见下图及下文：

酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌逐张睇↓↓↓↓

港妈：工人姐姐喺屋企著短裤有冇问题？

楼主昨天（3日）在社交平台 facebook 群组「聘请工人姐姐关注组」发帖留言：「认真问，工人姐姐喺屋企著短裤有冇问题？家中有一男一女和小朋友，工人廿几岁」。

这位港妈的「认真提问」并没有获得网民围炉同情，反而惹来围剿。不少人站在外佣的一边，认为在香港这种酷热天气下，不让工人在家穿短裤是不近人情。网民惊讶地称：「短裤都唔得？有病」、「发神经。不如你问，工人喺屋企唞啖气有冇问题？」。

还有人表示：「咁热，唔通仲著长裤咩！只要唔系短到见到底裤就冇问题！或者你长开冷气，佢觉得冻就唔会著短裤啦！」。不少网民更发挥创意，尽情调侃楼主的想法：「唔通要打扮成木乃伊先合你要求？」、「只能著潜水衣包住全身」。

网民道破盲点：「工人廿几岁」才是重点

除了批评苛刻，有心水清的网民一语道破楼主发文的真正动机——根本就是出于嫉妒心和对丈夫的不信任。有人更直接点出楼主那句「工人廿几岁」才是整条问题的重点所在：

「如果著条短裤你都惊嘅！我建议你换咗个老公好过」；

「其实你应该调返转问：我老公成日望个工人姐姐，叫唔叫姐姐著短裤好？」；

「如果你问得呢条问题，当初做咩请个咁后生嘅工人？识请一定系请40-50（岁）」；

「我觉得冇问题㖞，穿衣自由，你觉得有问题系你对家中嘅男人冇信心定对你自己冇信心」；

「我建议夏天著羽绒，或者阉咗你老公，夏天著短裤有咩问题呢？咁你都问得出，完全对你老公0信任」。

网民关注「短」的程度

在一片嘲讽声中，也有网民提出务实的解决方案，认为与其终日提心吊胆，不如直接由雇主提供工作服，指「你提供制服，提供指定衣物」、「买返工人裤俾佢著」，有人细心地安排「如有衣服上嘅问题，其实都会回应买够6套工作服俾佢，怕佢唔换衫仲可以6套唔同色，我见几个有要求嘅朋友都会咁做」。

还是有网民中肯地指出，关键在于「短」的程度：「睇下有几短，正常长度可以，热裤唔OK」、「短裤冇问题，但系如果短到一乌低身见pat pat就唔得」。

天文台预测周五极端酷热

天文台预测本港地区今日（4日）部分时间有阳光及酷热，有几阵骤雨。吹轻微至和缓西南风。展望明日（5日）极端酷热，新界气温达36、37度。

天文台6月4日早上6时45分和9时30分发出「特别天气提示」，指：

•「高温天气持续！请补充足够水分。如感不适，立刻休息或求助，需要时尽快求医」。

•「位于南海东北部的低压区已增强为热带低气压，并位于本港800公里范围内。预料该热带低气压会在今明两日向东北方向移动，并会与香港保持约500公里或以上距离，大致移向台湾一带。预料该热带低气压会稍为发展，但其北侧对流较弱，除非该热带低气压显著增强或采取较为接近珠江口的路径，否则需要发出热带气旋警告信号的机会颇低。天文台会密切监察该热带低气压的发展。而受其相关下沉气流影响，预料今明两日本港部分地区极端酷热，高温亦会触发骤雨。市民请留意天文台的最新天气消息」。

资料来源：facebook聘请工人姐姐关注组

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