18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮

一名年仅18岁、应届DSE重考生昨日（1日）在网上发帖，高调宣称自己的人生目标：「18岁立志做专业保安」，豪言「行少50年弯路」，引发网民热议。

18岁立志做保安引热议：是躺平还是看透？

楼主随帖文上载相片，证明做保安的决心，相中，他似乎正在上课，桌上放著一本由「香港人力资源有限公司」开办的「QASRS基础保安训练证书课程（资历架构第一级）」的笔记，旁边还有一支笔和一瓶樽装茶，充满了上课的即视感。

翻看楼主过往的帖文，在今年4月，他曾热血地写下：「经历完retake折磨之后真系有感悟」，「人生嘅意义就系看透世界嘅荒谬，然后努力证明自己有能力战胜佢」。

他誓言要战胜世界中的种种荒谬，例如挑战「dse垃圾制度」、学习理财达至财务自由、挑战高楼价，「要我做社畜？我要学识理财、财自，我要做freelance；楼价贵？我要买得起；香港废？我要移到民。」短短数月，他似乎已选定了一条战胜人间荒谬的跑道。

网民赞「人间清醒」 有人亦DSE后入行

帖文引发热烈回响，反应两极，不少网民对楼主的决定表示赞赏，认为他「醒目」、「有远见」，有网民更称「如果我18岁好似你咁识谂就好了」。

一位从事设计30年的网民表示，自己在疫情后也转行做保安，并不觉得是「弯路」，反而成家立室，做了想做的事。有年轻网民亦表示自己DSE后也入行，并上载了一张保安人员许可证的相片，与楼主互相呼应。

有网民亦上载了一张有趣截图，内容是有「负债累累」的人问如何提升财运，得到的建议是「保安牌最啱佢」，可见保安牌在部分人心中的「神圣」地位。有网民则上载自己的保安人员许可证，证件叠在大学学生证之上，并留言「IT手足必备证件」，戏称保安牌是高学历人士的终极「安全网」，引来一片笑声。

网民忧浪费青春：你女朋友睇得起你？

不过，并非所有网民都认同楼主的选择。有人直言这是「行少50年弯路，但浪费50年青春」，也有人实际地提问：「做保安？你女朋友睇得起你先算？」。

有网民亦提醒他，保安行业将面临外劳竞争，「依家做保安都并唔系咁容易」。

楼主淡定回应： 「返工都系浪费青春」

面对网民的各种意见，楼主都逐一回应，对于「浪费青春」的质疑，他洒脱地回应：「返工都系浪费青春」。当被问及是否放弃改变世界时，他坦言：「可惜以我能力返其他工都唔会改变到世界」。

至于感情问题，他则表示「唔洗担心，我冇女朋友」，轻松化解尴尬。对于保安行业将面临外劳竞争的问题，他则坦言：「入紧外劳咪代表缺人。」反映行业有大把空缺，不愁无工做。

楼主透露「排紧」公屋：月入两万也「够洗」

在金钱方面，楼主似乎亦有自己的盘算，当看到一个招聘暑期导师月薪约一万五千元的广告时，他马上比较：「做25日保安都万七」。有网民提到月入可达三万，他则保守地回应「应该冇咁多？」，但认同即使月入两万也「够洗」。

从楼主与网民的对答中，可以拼凑出他的部分背景：中三开始每月已有六千元零用钱，去年中学毕业。对于未来，他似乎已有规划，即使全职保安难以申请公屋，他也表示「咁继续住我屋企」，而对于公屋申请，他亦透露正在「排紧」。

对于大赞他「醒目，吊打身边同龄人」的网民，楼主只是淡然地表示：「每个人想要嘅嘢都唔同，冇话吊唔吊打。」

来源：Threads

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