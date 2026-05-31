青衣「鎅袋党」疑专吼长者晨早出动 廿岁狂徒刀片推到最尽猛割 黑袋中门大开破口触目惊心｜Juicy叮

青衣有怀疑专门向长者落手的「鎅袋党」出没，一名廿岁狂徒于大清早便犯案，锁定目标后，把鎅刀刀片推到最尽猛割，受害的黑色袋子应声中门大开，破口触目惊心。详情见下图及下文：

青衣「鎅袋党」疑专吼长者晨早出动 廿岁狂徒刀片推到最尽猛割 黑袋中门大开破口触目惊心逐张睇↓↓↓↓

楼主：告知一下屋企嘅长者

楼主昨天（30日）在社交平台facebook群组「青衣街坊吹水会」上载相片发出紧急警报，留言指「住附近嘅街坊也告知一下屋企嘅长者或者自己，都留意一下🙏」。

楼主：持鎅刀将刀片推到最出

楼主详细描述事发经过：「今日上午老人家在长康邨康和楼，喺大快活士多附近睇紧嘢，一个年轻人试图扒窃佢；年约廿十多岁，手持鎅刀将刀片推到最出。手袋被鎅开了，幸运嘅系，袋被鎅烂了，人冇受伤，但冇嘢被偷走，有机会系惯犯，专拣老人家落手」。

楼主在回应栏补充，事发于「早上07:30发生，真有点猖狂，二十多岁男」。

从楼主上载的相片可见，遇害的黑色袋子惨遭「开膛破肚」，破口由拉链旁边直落，鎅出的巨大裂口触目惊心。

网民：孭袋最好向番前面安全啲

帖文一出随即引爆街坊关注，不少人直斥贼人手法「好猖狂」，但庆幸「好彩冇鎅到人」，建议「孭袋最好向番前面安全啲！」。

有网民不禁忆述「20几年前我爸喺深圳就试过被人鎅开银包，估唔到今时今日香港会发生咁嘅事」。

资料来源：GenuinePelican5393＠facebook

相关阅读：

「借钱党」拖两女杀入青衣屋邨 周街向长者攞$100买蕃茄 网民怒爆详细行踪警世

青衣「催眠党」 港爸自动㩒钱奉献 痛失$XXXX（附骗徒5大特征）

「呃食党」疑入侵青衣 「上海生意人」四围借钱食饭 街坊大爆行骗手法