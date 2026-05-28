风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮

酷热天气杀到，天文台更预料明日（29日）日间极端酷热，新界气温高达36、37度，出街一把「风扇仔」旁身似乎是基本装备，有港男昨日（27日）在网上分享自己停不了的「买风扇仔」行径，更晒出超夸张的「风扇仔大军」合照，在大批网民追问下，这位「风扇仔大户」无私地分享试伏后的血泪实测报告。

风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把血泪实测：竟得一款封神？好用全靠这两点↓↓↓↓

这位楼主「风扇仔关注组」facebook专页发帖，大呻自己仿佛中了风扇仔降头：「呢排要忍吓手，唔好再出深水埗，每出一次就买一部」。

自爆「买风扇病态」豪晒20把战利品

他随帖文附上的相片中，大大小小、五颜六色的风扇仔列阵排开，足足有19把不同款式的手提风扇。

从相片中可见，这批风扇的设计五花八门，当中有纯白简约的百搭款、深色耐污的实用款，还有各种大小不一的长柄手持风扇、可灵活调校角度的折叠式设计，甚至有超级轻薄的卡片型风扇及无叶款式。

楼主后来更在留言区「自首」，补上一张相片，相中展示了一把灰黑色的长柄小风扇，笑指自己「影留咗一部」，足足凑够20把风扇的震撼阵容，难怪有网民惊叹这简直是「成个武器库咁」，甚至笑指他将来可以「开博物馆」。

神回丧买原因：「买风扇系男人的浪漫！」

面对这如此惊人的购买力，有网民不禁关心楼主是否生活遇上不快：「你有咩唔开心？要买咁多风扇仔来解决？讲出来我地系度听。」

结果楼主神回复一句：「买风扇系男人的浪漫！」不过他随后亦直认自己这种疯狂行径的确「系病态」，有同道中人留言表示，自己也曾疯狂买下超过40个芭蕉扇，最后一部部送给亲戚朋友，楼主亦坦言，自己其实已经将不少风扇转赠了给亲友，可谓「独凉凉不如众凉凉」。

20部血泪实测！出街最凉、续航力最长机皇揭晓

楼主既然买了这么多部，大量网民涌入促请楼主分享「血泪实测」报告，以「造福」各风扇仔同好：到底哪一部才是终极「机皇」？楼主亦大方回应为各网民作出了精辟的评测。

当被问到户外用哪款最好时，楼主首推「F95D」型号（文中提及的各款式风扇仔外貌，请参看上列图辑），直指其他款式「都唔系好够力同太嘈」。有网民上载了一张全黑色的F95D相片，大赞「用来用去都系呢部最好！风大续航耐」，楼主深表认同，表示自己大部份时间都是用它。

综合楼主的血泪经验，拣风扇其实不需要花巧，好用与否全靠两大关键：第一是「出风够阔够力」，第二是「摩打唔可以太嘈」，楼主首推的F95D，正是凭著这两点成为他日常出街的首选。

静音之选／最大风之选

至于想要静音之选，楼主则上载相片展示了两把黑灰色、网面较大的短柄风扇，推荐指「呢两把冇咁嘈，出风比较阔吹得舒服」，而说到「最大风」的款式，楼主再贴出一张有著金属网面、造型较为厚实的黑色风扇相片，称这部是火力最强的代表。

有趣的是，以为买大牌子就一定好？楼主在实测报告中直指相片中体积最大的一部大厂品牌的风扇「唔掂」，反而推介旁边不知名的轻薄卡片型风扇。楼主与网民一致认为那种扁平轻薄的设计虽然只能手持吹风，但胜在「又轻又大风，风面积又大」，唯一缺点是开到最大风只能挨30分钟。

各路「风扇达人」推荐爱机：「用过呢部返唔到转头」

帖文引发热烈回响，各路「风扇达人」亦留言互相切磋，纷纷上载相片大晒「心头好」，有网民贴出一把黑色大风口的风扇，指其三角形风口大过某知名品牌，「用过呢部就返唔到转头，真大风，缺点系嘈+偏重+价钱比较贵」。

有网民则推荐近日大热的「暴力风扇」，纷纷上载各种巨型、如风筒般的重型大炮风扇相片，更有网民贴出自拍影片，片中人将两把巨型风扇犹如护心镜般挂在胸前左右开弓，夸张地形容「左右入冰水喷雾... 热到抽筋都用啊」，甚至扬言要准备叫救护车，在炎热中提供轻快笑弹。

此外，留言区还展示了千奇百趣的风扇图鉴：有网民上载了一部隐藏在特卖城角落、只需$35的纯白色高性价比机皇，有网民展示了底部可以放入两粒18650电池的特大号风扇，声称能用上好几个小时。

有网民则推介附有水箱、能喷出雾化效果的蓝色风扇，更有网民贴出过往买下的各种夹腰款式，以及声称内置四粒大容量电池、火力强劲的新款风扇，令人大开眼界。

不过，在炎炎夏日，有网民亦留言大呻在无冷气的车厢拿风扇仔出来会被歧视，但有网民则开解直言「当无风又热就好过无」，认为不用介意歧视目光，只要使用时不要骚扰到别人就可以。

来源：风扇仔关注组＠facebook

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