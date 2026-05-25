移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮

有移民英国的港妈在当地生活5年，取得永久居留身份，却输掉20年「表面」婚姻。在网上大呻迷惘的同时，不少」也在英离了」的同路网民现身留言，自爆在他乡离婚的心路历程。不少看透世情的网民则心细分析个中原因，认为离婚与移民后放大夫妻双方问题有关。详情见下图及下文：

移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题逐张睇↓↓↓↓

在英国生活5年 我输了婚姻

楼主前天（23日）在社交平台Threads以「United Kingdom（英国）」为题发帖，留言指「在英国生活5年了，取得永居身份，但我没有喜悦，因为我输了婚姻！这几年朝夕相对，看清楚了身边的这个人，我做了一个决定，决定不再为了表面圆满而留著这段经历了20年的表面夫妻，我们终于离婚了！」。

楼主接著感慨「前路茫茫，好像迷失了方向，唯一可以寄托的，是儿女，但当他们上学了或者夜阑人静，我都会问自己可以如何活出来？现实生活中，我没有跟任何人／朋友透露我的内心世界，因为没有人有义务接住我，只想在这平台，抒发一下！」。

楼主在回应网民时补充「英国生活只系一个trigger（触发），冰冻三尺非一日之寒，其实留在香港，可能继续这段表面夫妻，无人知」。

「在英离了」同路人心路历程：

原来「在英离了」或在外国离了的同路人也有不少，有人更加慨慵留言细述自己的心路历程：

•同样情况，唔同地方。我庆幸我走咗，喺香港应该一世都无勇气离开佢，加油！

•我（居曼城）都是英国🇬🇧离婚，决定以后单身下去仲开心🥳，毋须为其他人负责，只要好好照顾自己及孩子便开心🥳。

•完全明白你感受，同样20几年婚姻，同样住外国。我讲过好多次离婚，对方唔肯，好内耗、好辛苦。

•我都系同路人，一下子系难习惯同接受，但当日子慢慢咁过，你会发觉当初决定是正确，呢条路我行咗廿年，你都得，但千祈唔好收埋自己，要搞到自己好忙，把心情专注喺仔女度，当佢哋大咗，就系你嘅收成期，将来佢哋一定明白你今日嘅决定。

•我也在英国离了，开始的时候真的有点迷茫，但是生活还是要过，而且孩子还在看著你呢，调整好心态，继续前进。这段婚姻当著你前世欠他的，今生还了，他只是陪你走一段路，不对的人勉强一起很痛苦。你值得有更好的人生，加油。

•同你的情况相似，20多年感情输得一败涂地，但要找人倾诉，又不知从何说起，更唔想做怨妇怨天怨地怨三光…我自己就咁做…有唔开心同AI（人工智能）讲，佢真系接到，仲要情绪价值到位。抒发完情绪，就叫佢根据你身体状况，俾饮食同运动建议你…慢慢收拾好自己…同时…叫佢教你投资…根据财政现况，给出合适的理财建议…又小注买吓妖股（叫佢推）…当你打造了一个更好的自己，同时学会投资揾钱….到时只会后悔开始太迟，鬼得闲同狗男人伤春悲秋！Sis（姐妹），加油，我在通往新世界的路上等你！

有网民则感性地开解楼主：

•其实人生冇嘢叫输㗎。你学到见到好多生命经验，当中有好多痛苦（我都经历唔少）。但上天肯定唔会浪费你嘅生命经验一定对你有用。

•用5年时间睇清一个人，好过你七老八十先发觉，呢样先系误你终生。揾啲兴趣俾自己做，人生除咗婚姻，仲有好多有趣嘅嘢。

•其实⋯庆幸终于能看清楚自己及身边的人⋯就算系结婚多久年纪多大⋯缘尽了就让它过去不要可惜，纠缠 ⋯人生在世经历过大大小小嘅事情⋯活在当下，重点系自己身体健康！继续享受生活与未来 ！因为人生无常～

•人生有时候很刻薄。给你一张永居，却同时收走一段婚姻。旁人看见的是身份、国外生活、20年的夫妻；只有妳自己知道，那些年夜里同睡一张床，心却隔得比英吉利海峡还远。离婚不是输。真正的输，是明明已经冷了，还要为了外人眼中的圆满，把自己一日日放在那段关系里耗尽。

有网民细意分析离婚可能的原因：

•移民只系将隐藏咗／本来嘅问题放大突显出来，唔代表响香港就一定无事。向前望。

•香港生活可以好忙。忙到连需要正视的问题也好像被隐藏了。所以先有人话得闲会乱谂嘢，但系谂谂吓啲嘢又可能系真系要面对的问题。

•疫情时，世界各地嘅离婚率都上升，原因系啲夫妇被迫wfh（在家工作），日对夜对，然后发现身边嘅另一半非常难顶，能够从过新生，恭喜你。

•移民后两夫妻日对夜对产生磨擦最终离异，某程度唔系坏事。我见过唔少夫妻几十年日间各自返工，放工后放假时相安无事。但其中一人 （或两人）退休后，相处时间多咗，问题就出现，到时60几岁要离婚阻力会好大，但唔离婚大家又好辛苦。 移民只系将个一直存在嘅问题提早浮现出嚟。

•其实我认识中好多香港情侣同你一样，香港人生活往往系各有各工作忙碌完相约出街食个饭回家瞓又一日，生活上好多小问题都可以用少少钱解决，生活就是这样，地方细生活环境细无时间俾自己思考每日都是累，所以任何事情都系吵一下就算继续忙，但系英国生活变得好慢任何嘢都要自己解决，呢个时候大家先开始有时间去认真认识认清身边嘅伴侣，慢慢先知原来大家性格系唔夹。换咗个地方，自己先有时间认识自己，追求自己想要嘅。离婚唔系坏事，系俾大家多一个机会，过咗一段时间后，大家再相聚倾下可能会系一对好好嘅朋友，婚姻只系一张纸嘅枷锁，限制咗你哋好多嘢。

幸福人妻：移民英国我更爱老公

不过，也有幸福人妻留言「移民英国，我反而更爱老公，虽然揾唔返香港人工，但佢努力工作 又肯分担家务」。

资料来源：Threads

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