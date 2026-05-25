大妈疑沙田商场内十万火急剪脚甲 大阵仗除鞋除袜弯腰戙髀 网民视觉震撼：以为佢直播紧｜Juicy叮

一名大妈怀疑在沙田一商场内当众剪脚甲，且似乎剪得当相十万火急，在公众座椅上随手放下背包、手机，再大阵仗地除鞋除袜兼弯腰戙髀，为的就是掏出赤脚来剪脚甲，并剪出大堆「剩余物资」。网民视觉大受震撼，且一度以为「佢直播紧」。详情见下图及下文：

大妈疑沙田商场内十万火急剪脚甲 大阵仗除鞋除袜弯腰戙髀 网民视觉震撼：以为佢直播紧逐张睇↓↓↓↓

楼主揭露恶行

楼主前天（23日）在社交平台Threads上载相片发帖，揭露恶行。相中见到随身携带指甲钳的连身裙大妈，无视仪态豪迈地脚踏椅上，弯腰埋首剪脚甲，连手机也上地下天的倒转摆放；现场还有一张纸巾。

网民：见到即开声指骂

楼主拍摄时，大妈已剪出大堆「剩余物资」。事件惹起网民公愤，形容情况「劲核突？」、「哇，咁Ｘ核突咁唔卫生」；有人直言假如「我当时在场，已经大脚伸到佢飞开10呎」、「见到即开声指骂」。

有人感慨世风日下「这些不是在家里做的咩」、「返屋企剪唔得」、「剪到咁多出嚟唔简单 ，应该特登留嚟出街剪」、「突登除鞋除袜剪！？」，把她说成一位「爱干净嘅邋遢大姑」。

网民：有一下以为佢直播紧

由于大妈面向手机萤幕，有网民笑言「有一下以为佢直播紧，佢著住裙宁愿打开脚剪，而唔系坐低」。有网民则受此启发，表明「我以后唔会再坐呢啲位」。

资料来源：dhxujsv_＠Threads

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