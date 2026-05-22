公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮

有住公屋的女网民为脱离关系恶劣的家人，在本周三（20日）回家办理公屋除名，结果演变成流血冲突，在回家执拾行装时，声称惨遭母亲反锁屋内兼咬伤，最终需报警解困，引起网民热议。

公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」↓↓↓↓

据涉事女网民在本月中（13日）发布的帖文透露，她与同住大单位的家人已经近两年没有联络。

由于家中有多人有收入，面临要缴交公屋「富户租金」的危机，楼主指家人企图以亲情勒索逼她回家填表，但她心意已决，直言「唔想俾收入资料佢哋」，加上考虑到即使日后户主过世自己亦无法继承单位，不想付额外租金留位，因此打算直接办理除名手续，彻底断绝关系。

当时有不少同为过来人的网民留言教路，分享如何私下约见房屋主任交表，避免向家人泄露新住址。

为避富户政策决绝除名 楼主自爆遭反锁屋内受伤

经过一轮心理挣扎，楼主称本周三（20日）终于亲身前往租务办事处递交除名表格，但是当她返回单位打算拿走最后的个人物品时，却爆发严重冲突。

楼主昨日（21日）在帖文中忆述，当时母亲刚好在家，竟突然发难将她反锁在屋内，她指当时男友在门外无法施援，自己更被母亲咬伤，无奈之下唯有报警及召唤救护车。

细佬开门母死守 最终只有报警

据楼主描述，警员接报到场后不断隔门游说母亲，但对方情绪彻底失控，楼主引述当时母亲的疯狂言论，指她「不断话生咗个白眼狼，要警察开枪打死佢，话无生存意义」。

帖文续指，后来楼主的弟弟赶回家中，虽然成功解锁开门，但母亲仍然趴在铁闸前死命阻挡，最终警员要「3个人去开门然后制服我妈（上咗手扣）」。结果，母亲被带往医院急症室见精神科，而楼主亦终于可以拿走物品离开，她更声称母亲在暴怒期间将部分物品扔落街，无奈叹言「我应该有啲嘢永远都执唔返」。

外游老豆冷回 楼主：好攰好辛苦

经历完这场犹如困兽斗的闹剧，更令楼主心寒的是父亲的反应，楼主透露，其父亲当时正外游八天，得知事件后的第一个讯息竟是责怪她，对她说「极度失望，话我搬咗出去搞到依家咁样」。

面对如此冷漠的家人，楼主坦言「好攰好辛苦」，只希望事件能真正告一段落。

网民齐撑为女事主打气

楼主的经历曝光后，大批网民纷纷涌入留言区为她打气，对于楼主描述的父母行为，网民几乎一面倒严词挞伐，直斥是恐怖的「有毒原生家庭」。

有网民痛斥：「唔好听都讲句，个老母癫嘅，个老窦戆Ｘ嘅，你就咪理佢哋啦」、「乜嘢『好失望』啫？佢哋冇谂过佢哋都令到你好失望嘅咩？」。

楼主感恩：终于有其他人见到我唔系黐线果个

有大量过来人亦留言鼓励，恭喜她「重获新生」、「脱离苦海」。对于母亲骂出「白眼狼」一词，更有网民突破盲点嘲讽：「睇见『白眼狼』呢3个字，就知你阿妈唔系香港人」。

面对排山倒海的支持，楼主感恩地回应，表示虽然事情闹得很大，但心里其实轻松了，因为「终于唔系得我一个人觉得屋企有问题，终于有其他人见到我唔系痴(黐)线果个」，她明言现时虽然未完全封锁家人联络方法，仍需要时间疗伤，但深信未来的日子一定会越来越好。

来源：Threads

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