北区大暴雨｜上水惊现黄泥水激流 村屋居民勇字当头逆流而上 网民：上水居民居水上｜Juicy叮

与高空扰动相关的强雷雨区影响珠江口一带，天文台昨晚（20日）和今日（21日）凌晨一度发出黄色和红色暴雨警告信号，其中新界北区降大暴雨。

暴雨期间，上水惊现黄泥水激流，有下班回家、勇字当头的村屋居民直击自己如何惊险涧著汹涌泥水逆流而上。有网民看过短片，不禁发出「上水居民居水上」的感叹。详情见下图及下文：

北区大暴雨｜上水惊现黄泥水激流 村屋居民勇字当头逆流而上 网民：上水居民居水上逐张睇↓↓↓↓

楼主：下世唔会再住会水浸嘅村屋

楼主今日（21日）凌晨1时44分黄色暴雨警告信号生效期间，在社交平台Threads以「水浸」为题上载短片及相片发帖，留言指「下世唔会再住会水浸嘅村屋🙂‍↔️*上水」。

楼主：唔好学我边走边影

楼主在回应栏补充：「少少误导成份，搞到我好似呢个时间游河出街玩🙂‍↔️ 其实我系放工吃完饭11点几返屋企，惊觉要逆流而上…我要呢个方向走…😭」、「同埋我系安全抵达屋企冲完凉，执埋湿晒嘅袋，先得闲send（传）出嚟😢 大家唔好学我边走边影，注意安全呀！」。

相中见到街道水浸；短片则见到穿短裤的楼主在湍急的黄泥水激流中涧水逆流而上情况，期间水流猛烈、波涛汹涌。

网民：好牙烟呀

网民也替其担心，提醒「小心安全😮‍💨」、「哇！好牙烟呀🥶🥶🥶影还影，注意安全至好，好似我细个喺新界见过嘅画面，水浸得好厉害🥺」。

有人反问「雨季点算？」、「下世？下年下下年好搬啦」、「天大地大，搬啦」，并教路「村屋真系要小心拣特别位置」、「上年睇过几单村屋水浸，记得识拣一定拣高位」。

网民：上水居民居水上

有网民则苦中作乐，笑言「可以冲浪😭」、「你会唔会买个船仔？」、「橡皮艇用得啦」、「千里黄河水滔滔（悲）」、「上水人在水上」、「上水居民居水上」。另有人因而忆起旧事，称「我细个屋企都水浸，要搬晒啲嘢上床」。

资料来源：mort_moran_＠Threads

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