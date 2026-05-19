「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生｜Juicy叮

「无老婆点算好？」近日一封60年代寄去保良局领妻的信函，在网上流传引发极大回响，写信的为一名只有高小学历的技工，其秀丽文笔字迹，震撼不少网民。

网民除关注这位现已92岁求亲信男主角最终是否成功，这封考古信更掀起了一场关于旧时代婚姻观、教育水平以及昔日香港生活面貌的热烈讨论。

「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生↓↓↓↓

有网民在「香港怀旧杂志」FB以一句「无老婆点算好？揾保良局啦！」作为开场白，并附上一张极具历史价值的照片，瞬间带大家穿越时空，回到半世纪前的香港。

高小学历 从事技工「凡十余年」

这张引起轰动的相片，原来是来自保良局历史博物馆的珍贵藏品，照片中是一封写在直行信笺上的求亲信，字体端正秀丽。

信件内容大意是，一位时年29岁、自称「鄙人」的黎姓男子，自述仅受过「高小教育」，从事技工工作「凡十余年」。他写信给保良局的目的，是申请「领娶」局内的女子为妻。信中情感恳切，提到自己「上有高堂白发慈母乏人照料」，因此希望娶妻以尽孝道，信末更用上「不揣冒昧」等文雅字词。这封信件无论是格式还是行文，都透出一股浓厚的时代气息。

网民：如今大学生未必写得出

帖文一出，网民的焦点首先落在黎姓男子，那一手好字和儒雅的文笔上，有网民惊叹表示，写得字体端正、行文儒雅，甚至感慨如今的大学毕业生也未必能写出这样的字。

对于这位仅受过高小教育的技工能否写出如此佳作，网民分成了两派，一派人认为这大机率是当年街头「写信佬」的代笔佳作，直言以前街口实有阿伯摆档帮人写信，有网民更笑言「9x9 揾写信佬代笔」。

不过，不少网民则认为这位黎先生，能写出如此佳作并不出奇，为了探讨当年的教育水平，楼主与网民纷纷上载图片佐证，楼主分享了一页《民国尺牍》，说明五、六十年代的小学生都会学习这类书信范文，写信见得下人并不出奇；同时又有网民贴出1953年小学毕业会考常识科试卷，证明当年小学毕业的水平绝对不容小觑。

信中竟藏史书文体常用字

信中另一个引发爆笑的误会，是黎先生的工作年资，有网民看错字，惊讶留言问，廿九岁怎么可能做了几十年（九十余年）事，是不是看错了，随即有心水清的网民纠正，那其实是「凡十余年」的「凡」字异体写法，意即总共十多年，是史书文体常用字，这才解开了「九十岁童工」的世纪大误会，但亦间接显示了这位黎先生中文水平不弱。

有网民亦特意翻查了信中发信人地址，上载了信中标注的筲箕湾道同一街号现时的街景相片，感叹沧海桑田。

网民分享长辈保良局领妻经历

「保良局可以揾老婆」绝非都市传说，而是确有其事，楼主上载了一份保良局的旧规章文件，上面清楚列明了「凡欲领娶女子为妻室」的各项条款。有网民分享长辈的经历，指当年老父与一班兄弟也曾写信去保良局想揾老婆，不过收到的都是事先印好的礼貌拒绝信，估计成功率不高。

但楼主随即以上载的多张旧剪报反击，证明当年保良局「嫁女」亦屡见不鲜。例如在1954年的《星岛日报》，以及1971年的报章，都图文并茂地记载了保良局主事为局内女仔办理嫁妆、甚至由当年总理梁王培芳女士见证的新闻，楼主更附上剪报中提及的龙凤手鈪相片，以及另一张旧时的报纸通告片段，足证当时保良局为适婚女子安排婚嫁是确切存在的服务。

自爆聚妻真正目的 网民：如为现时会被围插

这封信亦引发了现代与传统价值观的碰撞，信中黎先生明言娶妻是为了照顾白发慈母，有网民指出，如果以现在某些逻辑，肯定会被围插，会被批评为只想娶个工人来服侍老母。

但亦有不少网民理解，在那个年代，新抱侍奉家翁家婆被视为天公地道，传统观念就是如此。

网民召唤92岁黎先生：你成功咗未？

网民亦对黎先生的经济条件进行了推敲，有网民认为当年300元一个月人工已经算中上，但楼主则上载了一段关于当年政府文员与技工薪酬对比的文字讨论，以及一张探讨1961年廉租屋租金约102元的剪报，指出黎生的收入在当年只算是一般技工水平，并不算十分丰厚。

这则帖文不单是一次集体回忆的考古，更像是一堂生动的香港历史课，有网民幽默地总结，黎先生当年写这封信时29岁，算起来今年应该已经92岁了，说不定他老人家有机会见到这个帖文，亲自现身说法，解答大家究竟当年有没有成功在保良局娶得美人归呢。

历史解密：保良局馆长亲揭「领婚」秘辛

时任保良局历史博物馆馆长梁惠娟过去接受传媒访问亦曾为这段历史解画，原来这项俗称「领婚」的服务，背后藏著一段洋葱历史。在十九世纪的香港，拐卖妇孺问题猖獗，保良局收容了许多逃出「火坑」、无依无靠的女子。当她们到达适婚年龄，局方就会代为把关，为她们寻找好归宿。

不过，想在保良局「领老婆」绝对要过五关斩六将！梁馆长强调，男方首要条件必须是「独身」（未婚或丧偶），局方严禁男士娶局内女子作妾侍。当年的申请人多为务农或打工仔，配对过程亦相当认真。

梁馆长分享了一宗真实案例：曾有一名月薪20元的28岁丧偶印刷厂工人，在局内连续与7名女子相睇见面，最终与一位名叫「秀英」的女子情投意合。保良局对「嫁女」极为重视，不但安排秀英乘坐当年非常罕见的「砵砵车」（汽车）风光出嫁，整个仪式更会在局内的关帝厅隆重举行，由当届总理亲自证婚，连传媒也会以「保良局又嫁女」为题大肆报导。

这项极具时代特色的服务，最终在1971年迎来最后一位「保良局女儿」出嫁后便正式步入历史。梁馆长解释，随著社会环境与风气演变，保良局开始著重教授妇女一技之长（如织毛巾、烹饪、育婴等），让她们能够自立更生。当女性在社会上有了出路，便不再需要单纯依靠婚姻和男士来改变命运，「领婚」服务亦随之圆满完成了它的历史任务。

来源：香港怀旧杂志＠facebook、保良局历史博物馆

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