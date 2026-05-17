雇主怒斥断约「公主病」外佣 担遮晾衫润手霜搽唔停 好似来港旅行咁｜Juicy叮

有雇主大呻聘请了一位像来香港旅行的「公主病」外佣，不但在露天担遮晾衫，且润手霜搽唔停，恶行罄竹难书。由于对方断约离开，为帮其他雇主避雷，早前在网上公开资料公审，顺道一泄心头之愤。详情见下图及下文：

担遮晾衫润手霜搽唔停 雇主怒斥断约「公主病」外佣：好似过嚟旅行咁逐张睇↓↓↓↓

工作3个月后断约离开

楼主早前在社交平台facebook群组「聘请工人姐姐关注组」上载相片发帖，留言公审一名断约离开有「公主病」的外佣。楼主交代事件来龙去脉，提到涉事外佣工作3个月后，于4月30日断约离开。

楼主指外佣是「自行递信去入境处辞职没有通知雇主，明显有人教！应该已经揾到新雇主！」，并在帖文力数罪状——

楼主力数罪状

•此人在我家工作几天已经戴耳机工作！又说工作期间要跟朋友外出吃饭！有要求我提供额外食物！到处睇周围向屋苑其他姐姐讲雇主坏话屈我们！话我哋要佢企喺度食饭，又话我哋冇提供足够食物俾佢令佢冇嘢食！又话我哋唔提供Wi-Fi俾佢！

•此人做家务是经常要坐！湿完手后一定会搽hand cream（润手霜）！不能晒，工作期间要开雨伞和戴帽！此人非常没有危机和安全意识！接小朋友期间有不认识的外佣姐姐叫她俾钱买嘢食，她即时俾钱陌生姐姐买东西吃！和雇主外出工作会跟其他外佣姐姐倾偈，然后跟人哋离开！

•此人非常没有爱心，甚至疏忽照顾儿童完全不能把小朋友交给她！她完全不理会小朋友，小朋友企在窗边，她只在远处观看！小朋友自己冲落楼下险些造成意外，楼下会有车经过的！她也只站在门口看著小朋友自己冲落楼下！之后甚么事情都不会通知雇主！永远只会跟我说我眼睛在看😡小朋友外出玩耍时她不愿意跟著他们！还有她非常不愿意和雇主沟通，经常黑面，小朋友也不喜欢她！她非常多问题....希望新雇主睇到呢个讯息。

楼主：并非本地完约姐姐

楼主在回应网民时补充，涉事外佣并非「本地完约姐姐」，是「海外㗎！不过佢钟意周围去。佢第一日嚟香港就问我生日去海洋公园系咪免费？跟住每逢放假都会周围去玩，太快学坏！真系好似过嚟旅行咁」。

楼主接著继续爆料：

•佢好识保养自己！搬少少嘢又话重。

•上次我同佢出去！佢仲行得快过我，要我跟住佢。

•真系公主嚟㗎！我都未见过人哋不停搽hand cream！

•佢临走前都打咗俾个男人，唔知系咪嚟接佢！仲化晒妆刷牙，仲唔系有啲嘢。

•真系嚟Working holiday（工作假期）！上次同佢出街带佢接放学，佢带咗副黑超出去惊晒😓个个老师𠮶啲望住佢！真系妹仔大过主人婆。

•初初你话带佢出去！佢即刻除晒头发😅我见到都O咗嘴！叫你帮手凑小朋友唔系叫你出去相睇！跟住佢喺上面换衫又换劲耐搽晒底霜！仲要著贴身衫！跟住我真系同佢讲返工期间凑小朋友唔好著贴身衫！你放假你自己慢慢著。

•请佢𠮶阵话喺中东做过，一个人打理3层屋，谂住佢挨得苦啦！同埋佢自己有3个10几岁嘅小朋友，谂住佢识凑小朋友啦！不过原来𠮶3个小朋友完全唔系佢自己凑大！

•真系公主嚟㗎，依家夏天出去帮手送饭同接放学佢都著长袖惊晒又戴晒帽！总之要湿水嘅嘢就一定戴手套做！惊伤到自己只手！就算湿完水都要搽hand cream！每一日食一粒维他命！做嘢一定要揾张凳坐喺度，就连折衫都系要坐喺度。虽然唔系咩大件事，不过你见到佢咁样做嘢呢会觉得佢根本就系一个公主。

网民自爆自家公主外佣奇事

看过楼主的「公主病」外佣故事后，不少网民感到似曾相识，自爆自家公主外佣的奇事：

•公主工人都系一嚟到，话阳光敏感，太晒唔可以晾衫，又话洗手液敏感，手套又敏感，不能晚上冲凉因低血压。

•我之前请过件极品话晒所以唔出露台晾衫㗎，其实呢啲咁嘅垃圾，连本分都做唔掂凭乜加人工？又唔见扎铁工人话怕晒担遮做嘢。

•（我个外佣）都系咁，话晒太阳会头晕，所以唔出露台晾衫，唔去洗车，我听完都吓到窒咗10秒，咁嘅垃圾仲好意思加人工，其实$5100都俾多。

•我都试过请过一个公主每晚都要敷面膜！成个行李箱都系高踭鞋性感裙，摆到明嚟香港玩，到香港第3日就同我讲辞职啦，多谢我俾佢食俾佢住，包埋佢机票嚟香港旅行😂。

•咁似我𠮶个嘅，又系惊晒黑，我都呆咗......跟住出街又系成个老细咁，自己行喺前面行得劲快，中要揿住手机行喺前面，我同小朋友特登行慢的，等佢自己行饱佢，之后咪样衰衰发现我冇跟住佢，先拦返去后面。

•同你𠮶个一样，切生果切蒽折衫都要坐喺度做，第一日带大只钻石化行妆去揍放学，为咗买其他屋苑工人食物走失细路，搭车去买餸又打斧头，再扮搭错车去相反方向shopping（购物）自己嘢才返，最后俾我发现偷我啲衫化妆品，不断喺我屋企selfie（自拍）。

资料来源：ExhilaratingTulip454＠facebook聘请工人姐姐关注组

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