一派东涌新公屋隽东邨 小朋友葵兴上学 家长地盘外视察后心郁郁 网民：迟啲有地铁站｜Juicy叮

位于东涌东填海区兴建中新公屋隽东邨正在预派，近日有获一派这条邨的家长到地盘外实地视察后心郁郁有意进驻区内。港铁东涌线延线也正在兴建中，有网民提醒这区「迟啲有地铁站」。详情见下图及下文：

一派东涌新公屋隽东邨 小朋友葵兴上学 家长地盘外视察后心郁郁 网民：迟啲有港铁站逐张睇↓↓↓↓

隽东邨毗邻翔东邨迎东邨 楼主因地铁心动

楼主日前（14日）在社交平台facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上载短片和相片发帖，留言指「刚收信第一派扩3隽东邨，请问住及交通方便吗？小朋友在葵兴上学。🙏🏻感谢各位意见（今日去了看一下环境及进度，要8，9月才可收楼）」。

隽东邨毗邻翔东邨和迎东邨，从楼主上载的资料见到，隽东邨地盘已很具规模，一街之隔便是翔东邨。

有网民特别提到这区「迟啲有地铁站」，楼主也称「我比较在意这，所以有些心动😅」。

网民：辛苦几年小朋友好快大

就小朋友在葵兴上学的地点问题，有人鼓励楼主「辛苦几年、小朋友好快大」；不少网民更加以过来人身份分享经验，指：

•好多跨区去读书嘅学生，包括小朋友，即系细啲嘅三四年班都有嘅，其实我哋啱啱搬过去个几月，都觉得系唔会想像中咁难啰，困难系有，少少辛苦嘅，但系我觉得冇乜问题。



•小朋友好快就会习惯，好似我3人派咗上水新楼，小朋友喺屯门读小一。佢见到好钟意间新屋，又钟意读紧嘅学校。佢话唔想转校，咁唯有每日晨早起身返学。

•带著小朋友直接去附近感受一下最重要！我去年派翔东，楼层方位都不错，上楼看几分钟就决定要了，有得住新屋已觉得满足，现在住了几个月很满意没啥大问题，只是如果很早入住要稍微忍受一下装修声音，毕竟整栋楼都在装修！

邻居也是有2个孩子，说之前来看一眼小孩都立刻决定说要住这（他们上一派是非常旧楼）！当然肯定有很多然说搭车远、车费贵、菜贵等问题，就自己衡量啰，租金还是比市区公屋便宜许多的！！

楼主：新楼可以考虑

因应是新楼，有网民继续力挺楼主接受一派，指「新楼可以考虑」、「新楼梗系要，东涌E车多到去全港边度都得」、「你去过就会一定超钟意❤️只系呢3年未有地铁站。第时有，去边度都方便，呢度有居屋又有私楼， 地方超舒服」。

还有人大力游说「梗系要啦， 新楼一派都要咗，又近地铁站，又有巴士总站， 越来越多车又方便，食肆陆续咁开， 以前迎东都挨咗9年，依家根本上已经好好了👍👍」。

网民提醒：小朋友葵兴返学唔方便

不过亦有人郑重提醒「小朋友返学唔方便，新楼好多问题未知素，遇打风落雨就更烦，真系要三思」、「除非转校喺附近，唔系就谂清楚，自己揾日搭车去下，再去学校，就清楚晒时间行程，仲要揾日落雨天试」。有人更加干脆建议「如果要东涌，咁就要转校去东涌就方便」。

港铁东涌线延线2029年竣工

港铁东涌线延线于2023年5月动工，项目预计于2029年竣工。东涌线延线项目包括两部分，分别为东涌东站和东涌西站。东涌东站设于现有欣澳站及东涌站之间的东涌东填海区。

港铁东涌线延线官网：https://mtrtungchunglineextension.hk/

资料来源：Ty Yeung＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

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