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背囊友拉巨型垃圾桶搭港铁 观塘线夸张任我行 网民震撼反问：可能系行李箱？｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:45 2026-05-16 HKT
发布时间：13:45 2026-05-16 HKT

一名背囊友拉著一个有两个辘的绿色巨型垃圾桶乘搭港铁，在观塘线夸张任我行的画面震撼网民，在各人张嘴惊讶还来不及闭口的时候，有人却精警地反问：「可能系行李箱？」，抛下了一颗更震惊的震撼弹。详情见下图及下文：

背囊友拉巨型垃圾桶搭港铁 观塘线夸张任我行 网民震撼反问：可能系行李箱？逐张睇↓↓↓↓

楼主：咁大个垃圾桶都可以入闸

楼主早前（12日）在社交平台Threads以「MTR」为题上载相片发帖，留言指「乜而家咁大个垃圾桶都可以入闸嘅咩？」。

相中见到车厢椅子坐满人，不少乘客站著，但载有巨型垃圾桶的一卡，人流却较隔邻车卡疏落，垃圾桶附近的乘客也神态自若。从车厢的闪灯路线图隐若可见，列车正在观塘线的乐富驶往黄大仙站。

楼主强调：真系地铁站影

有网民对画面半信半疑，问「坚定流㗎？」。楼主在回应栏补充时强调「地铁站影的没有AI（人工智能）」、「真系地铁站影」。

有网民则感慨「可以顺利入闸先厉害！」；有人笑言「拖只牛搭都得吖！🐽」、「就嚟四块半（棺材）都入得」。

撞款「绿绿赏」厨余箱

细看相片，巨型垃圾桶也彼为新净，有网民尝试替背囊友代言：「唔好意思，淘（网购）咗架买餸车但又冇睇尺寸所以买大咗」。

有心水清的网民则指这个巨型垃圾桶与紫色的「绿绿赏」厨余箱撞款，还有人精警地抛下一句震撼弹——「有冇谂过可能系行李箱？」。

资料来源：st2570＠Threads

港铁附例

根据《香港铁路附例》，乘客携带禁止携带的行李等可被罚款2000元。

根据《香港铁路附例》，「运载行李」的「一般条件」，市区线行李体积的限制：除非得到港铁公司书面特准，每名乘搭市区线列车的乘客只可携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过170厘米、而任何一边的长度均不超过130厘米的行李。

惟持有由港铁发出的有效「港铁携带较大型乐器许可证」或「港铁携带较大型乐器及体育用品许可证」的乘客，则可在受制于该许可证的条款及条件下携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过235厘米、而任何一边的长度均不超过145厘米的乐器或体育用品。

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