黑衣「伸手党」元朗幼稚园外讨奶粉钱 港妈烦爆：每日问4次问咗成个星期 大叔一肢体动作助街坊解困｜Juicy叮

一名黑衣「伸手党」骗徒怀疑连日在元朗一幼稚园外，频繁地向路人讨奶粉钱。有港妈为此烦爆，大呻「每日问4次，问咗成个星期」。而一位正义的大叔，凭一肢体动作帮助街坊解困，免受骗徒欺骗，成功保著荷包。详情见下图及下文：

黑衣「伸手党」元朗幼稚园外讨奶粉钱 港妈烦爆：每日问4次问咗成个星期 大叔一肢体动作助街坊解困逐张睇↓↓↓↓

楼主：问我可唔可以俾钱佢买奶粉

楼主前天（14日）在社交平台Threads以「元朗伸手党」为题上载短片发帖，留言指呢个人日日在「幼稚园门口盘旋，用啲唔咸唔淡嘅广东话系咁问人哋可唔可以帮帮佢」。

楼主续指「上次问咗咩事啦，问我可唔可以俾钱佢买奶粉㖞，当然我冇俾佢啦。都话咗佢好几次，你问咗我好多次，每日俾佢问4次，问咗成个星期 」。

楼主及后在回应栏补充，「俾佢问咗成个星期，每日4次，好似食药咁」、「我已经话过佢几次，啱啱先问完都冇1分钟，我送完小朋友返学行返出嚟又问」、「今日（15日）无见到佢，系咪被人拉？」。

黑衣男一度以手遮脸

片中的黑衣男子行经一幼稚园外，当时有一批家长在校门外等候接放学。楼主拍片并追问「你呢，日日系咁问人借钱呢，唔系咁好㖞。吓！系咁问人哋攞钱」，黑衣男一度下意识地以手遮脸，随口答了一句话便快步离开。

街坊认出大爆各款「伸手」故事

帖文一出，不少街坊都认出这位「伸手党」，留言指「啱啱都问咗我😂😂」、「半个钟前被佢问完」、「琴晚都见到佢，好险」、「实时14/5，7:45 citi bank附近」、「晚上都见啦，大马路恒生附近」、「呢条友之前喺千色𠮶头都系咁问人拎钱」、「姐姐我支持你，我都成日见到呢个人问人借钱」。

街坊网民并大爆与「伸手党」交手的不同「伸手」故事——

•佢琴晚问我可唔可以帮佢，我啋佢都有味。

•我𠮶朝都见到佢，佢连街边停车嘅人都唔放过😑。

•佢啱啱都有问我，我见到有个揸马经阿伯Ｘ走咗佢…

•呢条友上次搭巴士（已上车）问人攞钱俾车费，攞到钱就出返巴士。

•我寻晚凌晨1点几放🐶～佢问我有冇100蚊 ～前后今日已经问我第3次～

•好彩睇到呢个post（帖文），啱啱喺巴士站见到佢！佢一讲唔该我就走。

•寻晚收工8点几喺大马路近胜利牛丸外遇到佢，都系问可唔可以俾少少钱佢。

•头先大棠道轻铁站等紧过马路，佢都走埋嚟问可唔可以帮下手⋯答佢：唔会帮你，走开。

•上次零晨4点等紧巴士返工，都遇过佢一次，佢问我可唔可以俾几蚊佢坐车，我答佢我连八达通都无🤫。

•前晚同老公经过，佢喺幼稚园跟到我哋去惠康门口，见我哋入咗去惠康佢就行咗去第二度，点知买完嘢出嚟又见到佢，佢就问可唔可以帮个忙。我老公凶佢佢先话唔好意思，之后见佢又走去问第二个…

网民：叔叔挥手叫我哋唔好理佢

有网民特别提到「哗，早两日佢都有走埋问我可唔可以帮下佢，好彩我无理佢😂」、「一开始我都谂紧佢系咪有啲咩要帮，然后我见前面个叔叔系咁望住我哋挥手叫我哋唔好理佢，所以就冇理到😂😂」。

另有好心网民提醒「其实哩啲人。你最好就唔好理佢，佢日日都系咁问人，精神多少有啲问题，你更加唔好追住嚟影，如果佢突然发癫打你。到最后受伤𠮶个只会系你，所以影咗就走，小心啲，你自身安全最重要！」。

资料来源：pakyiu1221＠Threads

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