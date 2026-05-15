港铁扶手电梯摄位算唔算打尖？ 网民激辩结果两极 乘客自爆对付「摄石人」妙法｜Juicy叮

扶手电梯的搭乘礼仪，一直是港人日常生活中一个被热议却又模糊不清的「潜规则」。社交平台Threads近日一则帖文，便直接抛出这个不少人的心底疑问——「排扶手电梯喺侧边摄入去算唔算打尖？」，瞬间引发网民对「摄位」行为的激辩。虽然最终意见两极，也有乘客趁机自爆对付「摄石人」的妙法。详情见下图及下文：

港铁扶手电梯摄位算唔算打尖？ 网民激辩结果两极 乘客自爆对付「摄石人」妙法逐张睇↓↓↓↓

楼主：摄入去算唔算打尖？

楼主昨天（14日）在社交平台Threads上载港铁站内扶手电梯人迫人的相片发帖，留言指「排扶手电梯喺侧边摄入去算唔算打尖？」。

网民：劲讨厌摄位

认为是「打尖」的一派网民直指「超憎」、「劲讨厌」，有人明确地指「我觉得算（打尖）㗎，虽然无地线，但都算系无形的norms（规范）吧。日本台湾都唔会咁样摄入去」。

这位网民还自爆对付「摄石人」妙法——「最乞人憎系准备踩上去，先有人摄入嚟右边企，我一定唔啲让，黐实啲前面行」。

也有人附和提出同类的阻截方法——「我而家会用手踭同鞋挡！唔俾佢地插队」、「最憎𠮶啲行左边想摄入嚟右边嘅摄石人！通常我feel（感）到佢想摄入嚟我就贴近前面果个人唔俾佢摄😆」。

网民：排到2046都未到

有网民亲身经历了「正路排队」却被「摄位」，结果「排到2046都未行到去条电梯度」的困境。

甚至有人自爆「无辜」被指责：「我试过俾人话。明明跟住前面慢慢行行行到电梯前U turn（转身），其实未排到U turn已经有下一班车到。突然后面个阿姐话我插队。我都唔知由边度开始排先唔叫插队」。

网民指「摄位」情有可原

不过，认为非「打尖」的一派网民则从实际操作和效率角度出发，指「摄位」情有可原，并指香港「几十年前都系咁」。当中有人表示「落车啲人四面八方咁嚟㗎㖞，点排🤣🤣🤣」。

还有网民从车站设计角度理解：「当然唔算啦！人哋落车个车门位喺电梯口侧边开，唔通佢要兜去人哋𠮶个车门出口再排过？」。有网民则提出效率论：「唔算，因为后面行上去本身要时间，近电梯本身应可先上」。还有人反问：「咁唔通行去龙尾排队咩？」，暗示要求所有人都从队伍末端排起不切实际。

网民：港人特有「默契」

更有网民指出，这是一种香港人特有的「默契」：「唔算打尖因为香港人都有默契，通常都系1212咁样慢慢跟住尖上位上电梯😀🙏~（因为个个都系咁转地铁太多人）真香港人都系默契😀🙏」；而另一网民「梅花间竹都OK」的说法也反映了对交替上电梯的接受。

还有人提到「睇下边个位摄」的观点，这点明了「摄位」时机的重要性：「落车冇耐就卡拉卡拉咁摄我ok，临上电梯个一刻先摄唔ok」，并指出「但呢啲九成人唔会出声，会由佢」。

资料来源：hckittt＠Threads

相关阅读：

港铁红磡站MMA 疑扶手电梯上争路两男月台肉搏职员喝出4个字霸气调停

港铁扶手梯「企定定」惨遭恶女回头嘲 「左行右企」惯例仲有无？港铁咁讲...

港铁扶手梯「左企乘客」被公审掀议 打工仔争5分钟迟到被阻 躁底呻爆：「可唔可以体谅吓？」