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屯公巴士「AV痴汉」专拣少女播咸片 大量受害女指证 家属发长文求饶爆「惊人内情」反惹公愤｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:55 2026-05-14 HKT
发布时间：13:55 2026-05-14 HKT

一名少女在社交平台上载影片，揭发一名男子在巴士上公然观看不雅影片，更令人心寒的是，当时他身旁就坐著另一名女乘客，帖文引发极大回响短短一日内已吸引逾115万人次浏览，不少女受害者纷纷留言力证该男子是惯犯，亦曾身受其害，帖文最后更引出男子的家属发文道歉道出原委。

屯公巴士「AV痴汉」专拣少女播咸片 大量受害女指证 家属发长文求饶爆「惊人内情」反惹公愤↓↓↓↓

根据楼主上载的影片，事发时巴士正驶近「屯门公路转车站」，片中，涉事男子为一名配戴眼镜、短发、身穿灰色T恤、短裤及携有一个彩色间条布袋及绿色背囊的中年男子。

屯门公路转车站惊魂 少女直击变态全程

他当时正坐在座位上，双手横持手机，专注地观看影片，片中可以清晰看到手机正播放著涉及男女的色情影片，画面相当不雅。

楼主事后惊魂未定，立即透过WhatsApp向家人申诉：「X我前面条友睇咸片，仆佢个街」，可见其当时的震惊与无奈。

受害人纷纷现身 指证男子为惯犯

帖文一出，竟钓出大量有类似经历的受害女网民，指证该男子是惯犯，出没路线主要涉及屯门、沙田及火炭一带的巴士线，特别是263号巴士线。

一名女网民表示，自己曾多次在早上乘坐263号巴士时遇见该男子，「佢会得登坐女仔隔离」，更称对方会「转埋个头望住你睇下你咩样」，甚至怀疑他假装睡觉并「借啲意挨埋嚟」。

她更留意到，该男子会放大其他女性的相片观看，她坦言：「之前以为系我太敏感净系敢偷偷用自己igＸ…」，并上载了多张IG截图作证，显示她早已在私人帐号抱怨过该男子的行为。

受害者指活跃于屯门、沙田及火炭一带巴士线

另一名女网民更上载了该男子的正面相片，相中的他身穿蓝色外套，戴着口罩，闭目靠在椅背上。该网民怒斥：「呢条Ｘ样惯犯嚟」，指自己曾三次在火炭乘搭巴士往沙田时遇到他。

她忆述，当时车厢「劲多位」，但该男子却「特登坐我隔篱」，更「扮瞓觉挨落嚟」，吓得她立即弹开。最恐怖的是，即使她特意坐在走廊位，该男子竟特地走过来要求进入内座，当她起让开并走到其他座位时，「佢即刻拧转头望我坐边」，行径极其诡异。

此外，还有其他受害人提供更多线索，有网民称在早上9时15分由屯门站开出的263号巴士遇过他，「专登坐女仔隔篱，就算有好多两个人嘅空位」，而且会「系咁回头望住你」。

她更指，有次该男子坐在她身旁，借故提醒她扣好安全带。另一位网民则表示，该男子甚至与她住在同一屋苑，「依家返屋企都担惊受怕要见到佢」。

自称家人网上致歉惹争议

在一片热议声中，一名自称是涉事男子家人的网民现身留言道歉，该网民以逾百字长文解释男子的背景。

他诚恳地表示：「见到大家讲咗咁多，我先知原来我屋企人做左呢啲咁嘅野，真系十分之抱歉，佢细个系读特殊学校，唔系好正常，唔识分应该做同唔应该做，再加上母亲三年前过身，更加无人监察佢嘅行为，同埋教导佢。」他承认这并非借口，承诺会教导对方「以后尽量同同性坐」及注意公众场合行为，并希望大家原谅。

该网民并有逐一在受害者的留言下，作出道歉：「唔好意思......我会叫佢以后注意自己嘅行为，对你造成伤害，唔好意思。」「对唔住，我会教导佢，抱歉造成影响。」「......我代佢向片主及你哋讲声对唔住，希望大家高抬贵手唔好再转发，谢谢！

网民拒收货：特殊唔系免死金牌

不过，这番道歉却引发了网民两极的反应，大部分网民对此并不买帐，认为不应以「特殊」作为挡箭牌，有网民毫不留情地嘲讽：「拉佢坐监就会正常返架啦，等入面啲大佬帮你教育下佢」，也有曾受滋扰的网民直斥：「骚扰到咁多人而家讲对唔住，特殊大撚晒？知道会影响到人就咪放佢出街」。

有心水清的网民更指该男子的行径充满机心：「扮蠢啦！识得带口罩惊被影到，识得拣单身容易女落手，根本知自己做紧乜！」指责他「特殊都识虾人哋女仔」。

不少网民警告这位男子家人必须严肃处理，建议带他去看精神科医生，否则「放纵佢实有日出事」、「迟早犯风化案」，更有网民献计：「系咪可以系佢手机set儿童模式」。

部分网民同情吁体谅

不过，亦有部分网民对家人的处境表示同情，有网民力撑家人：「如果楼主系讲真，咁你都代屋企人出咗嚟道歉，真系唔明留言𠮶啲人仲闹乜」，并感叹部分留言太过苛刻：「睇楼上成班就知，差在未俾把刀佢地，唔系佢地一见啲特殊人士就会斩佢地」。

但亦有网民客观指出，教育子女并非单靠母亲一人的责任，不应将已故的母亲「拉出嚟消费」，并强调「白卡犯法都要坐监」。

来源：Threads＠wky.w2、ngachiii43、kkkaaaaa._、lailai.a

延伸阅读：铜锣湾阿伯酒楼饮茶睇AV 老伴坐对面举动成焦点 网民：大庭广众好失礼
 

 

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