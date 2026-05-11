私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮

有私家侦探在网上大爆捉奸故事，提到有为人丈夫的突然带同球拍，密集式向妻子表示去打羽毛球，期间凭一蛊惑招打到上大角咀酒店。详情见下图及下文：

私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店逐张睇↓↓↓↓

人妻：拧晒球拍出去

楼主早前在社交平台Threads以「出轨」为题发帖，留言指「C+侦探的日常」。接著爆料——「曾经有个case（个案），女士话佢老公好钟意打羽毛球，系真𠮶啲羽毛球😅。然后有一排打羽毛球个schedule（行程）变得好密」。

楼主续称「但佢话老公真系有拎晒球拍出去，又话老公同佢有互相share（分享）定位（手机），结果我跟到佢去咗就喺体育馆隔离嘅酒店，真系好蛊惑。你哋身边有冇人都好钟意打羽毛球🏸」。

楼主透露：佢系大角咀

在回应网民「同你讲去启德体育馆，点知去咗启德XX酒店」的留言时，楼主进一步爆出事发现场，透露「佢系大角咀🤫🤫🤫」。

还有网民自爆另一粒花生，指「中同（中学同学）喺去球场观看羽毛球后食咗人夫，楼主也惊讶「😲咁容易嘅😅」。

面对这情况，有网民醒目地建议「其实只要女士肯一齐打就冇问题🤷🏻‍♂️，依个故事话俾啲老婆知，识打羽毛球嘅好处😎」。不过楼主有另有看法，并卖关子地回应「到时就会打唔成㗎啦，我有另一个case就系咁😂下次分享」。

网民看奸情重点

有网民则看出事这件奸情的重点，查问「点解会有couple（夫妇）互相定位？又唔系深山中行山」。

楼主于是解开谜团，指「其实好common（普通），我好多朋友都系咁，有啲就因为仔女嘅定位要喺爸爸或妈妈个account（户口）先睇到」。

资料来源：pumpkinshishi＠Threads

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