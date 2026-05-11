一图看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 网民一原因票选旧式长廊｜Juicy叮

一边是细水长流，一边是光洁如新。一左一右并列对比，看清了香港屋邨走廊进化史。网民一原因没有贪新厌旧，大爱连缝隙也住著往事的旧式长廊。详情见下图及下文：

一图看清香港屋邨走廊今昔 向左走向右走？ 网民一原因票选旧式长廊逐张睇↓↓↓↓

网民感慨满满

楼主昨天（10日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「左边是香港公屋，右边也是香港公屋」。帖文中，左边是旧式长廊，右边是新屋走廊。视觉上的强烈对比，引发网民热烈讨论。不少人想起当年来，回味著一砖一瓦承载著的人情味，感慨满满：

•左边系人情味；

•左边屋企，右边宿舍；

•左边仲未换铁闸嘅时代系最开心；

•两个都住过，左边的时候最开心；

•左面唔锁都安全，右面几时都要锁👀；

•住左边人性味浓，右边邻居姓乜都唔知；

•爱左边，特别有人情味！系真正嘅香港。

网民：旧公屋实用率高

还有人从实用率看，称「左边的比右边的好住」、「左边感觉上会实用啲」、「旧公屋实用率高，新公屋实用率低～」、「旧式的比较大间，格局也比较好放东西」。

有网民则认为「右边似私楼，左边先有公屋feel（感觉）」、「虽然话右边嘅公屋睇落干净企理，但系事实系好多旧式嘅公屋，不论系屋企嘅间隔又或者通风都好过新式公屋」。有人说得直接，讲出重点「左边早过右边30年享受公屋福利」，而且两者「租金唔同」。

网民：右面又真系几靓

不过还是有人爱新楼，直言「右边𠮶间靓啲」、「右面又真系几靓😍」、「骤眼望落去新式嘅公屋走廊都光猛啲，冇咁阴森」、「新式公屋实用面积比率与建材，真心随时可比平均标准新私楼」。

有网民则公平地指「年代唔同无得比较」、「年代不一样好吗😅」。

有网民反而专注看图猜地方，指「左边𠮶度系咪耀安村耀和楼？」、「系上水天平邨天明楼」、「右边间隔似居屋，因为大窝口尚文苑就是这样设计」。

于是有人提到「右边应该系居屋嚟㗎㖞！ 因为居屋系冇铁闸嘅！如果要装要自己俾钱装」、「左系公屋，右系居屋，右边冇铁闸」、「右边系居屋，公屋有铁闸」、「右边冇铁闸，应该系居屋」。

资料来源：kkgetmart＠Threads

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