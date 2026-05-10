港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮

一名大妈在港铁车厢内，怀疑为阻后生女坐优先座，手脚齐出肉紧地又推又扯，被拍下扯头发和出脚踢的荒谬场面在网上疯传。不少网民认出动手的大妈，纷大爆其行踪，并估计今次事件与大妈想一人霸占两个位有关。详情见下图及下文：

港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪逐张睇↓↓↓↓

楼主：真心无言

楼主昨天（9日）在社交平台Threads以「港铁」为题上载短片和相片发帖，留言指「真心无言」。片中见到大妈手脚并用，大力推开坐于身旁的长发年轻女子，期间不但狂扯头发，还伸右脚撑著后生女的小腿。

正义披肩妇：松手呀！

大妈左旁一名好心的正义披肩妇人在场劝架，著大妈「松手呀！你一人霸两个位，唔畀人哋坐咩？」，见到大妈出脚踩著后生女时，披肩妇人更想出手制止，但却被大妈松踭反击。

从楼主上载的另一张相片见到，大妈甚至出头槌，在椅上把头部钻进女子身后企图推开对方。至于涉事的年青女子，则以逆来顺受姿态回应，无还手也无还口。

楼主在回应栏补充后续，指「个妹去咗揾第二个位坐」。另有人上载另一张在荔景站拍摄的相片，见到大妈霸占两个座位的情况。

网民：个女仔好冷静

回应的网民对这荒谬场面大感哗言，指「真系好离谱，呢个世界乜人都有😡」；有人甚至以为是AI（人工智能）片，称「荒谬到以为系AI🤣🤣」。

网民对遇袭的女子大表同情并点赞其应对，指「好惨个女仔」、「个女仔好冷静，必成大器」、「个女仔EQ（情绪智商）真心高🙇🏻‍♀️」。另有人建议：

•下次妹妹要大叫「救命，有人打我」，然后报警；

•女仔做得好，唔妥协，唔退让，但是不还击，避免发展到对打的局面，令人误会，自己理亏；

•欣赏妹妹无同婆婆争吵，无以暴易暴，不过婆婆的行为有点过份，甚至具伤害性，我觉得妹妹在言语上也要保护自己，俾婆婆知道她是不对的。

网民认出大妈大爆行踪

有网民直斥片动手动脚的大妈是「打横嚟嘅野蛮人」；不少看过短片的网民，都似乎认得出手的大妈，并大爆其行踪：

•我印象中有见过个阿姐；

•点解又系佢，上次夜晚喺观塘线见到佢发癫；

•如果我无认错佢好似每朝都喺浅水湾慢跑；

•原来我都近距离遇见过佢。佢坐我隔离，用个袋放喺另一个位，仲set（摆）好用件衫冚住个袋。当时我已🙄🙄🙄；

•时不时都会喺交易广场间Starbucks饮嘢，又系霸几个位，每朝做同一样嘢 - 写信俾佢死咗好多年只狗，佢亦都会排好多吉嘅纸杯喺台面唔知做乜...；

•会坐东涌地铁去中环；

•呢个女人好出名㗎！坐东涌地铁呢收工时间6点钟左右啦就多数见到佢霸两个位㗎！就算啲建筑工人呢坐过去。佢𠮶种斗争精神唔到你唔佩服！

•我荃湾线遇过佢，佢又系咁嘅，一个人占据两个优先座。当时我带住个2岁小朋友，同佢讲想坐，佢唔肯拎走个袋。坐对面排就有几个男士主动企起身俾个位我坐，我同小朋友就一齐坐一个位❤️

•希望大家知道个真相。后生女其实系无问题，有问题系中间个个阿婶。我收工有遇过佢，佢一个人用袋霸两个位，然后唔俾人坐，我同佢讲佢扮听唔到。我见到佢呢个行为劲嬲但唔想被人放上网又无人坐所以无继续。日后有需要我愿意作证。



资料来源：ba_azusa＠Threads

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