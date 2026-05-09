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呢旧嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名｜Juicy叮

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更新时间：15:44 2026-05-09 HKT
发布时间：15:44 2026-05-09 HKT

人间万千风景，你的名字，恰好是我的忆记。一件蛋糕，问起「呢旧嘢叫乜名？」，原来香港几代人各有说法，「卷蛋」和「瑞士卷」之外，还有另一别名。详情见下图及下文：

呢旧嘢叫乜名？ 香港几代人各有说法 「卷蛋」和「瑞士卷」外还有一别名逐张睇↓↓↓↓

楼主：我80后，瑞士卷

楼主早前在社交平台Threads以「瑞士卷」为题上载相片发帖，留言「问香港人，呢嚿嘢你哋有记忆以嚟叫乜名？我80后，瑞士卷。事源我两老（70岁）话自古以嚟都叫卷蛋。佢哋呢几年不断听youtube被文化入侵改用词，我想知系边个记忆错乱」。

这篇帖文随即引发大量回响，网民争相留言分享自己年代的称谓习惯，试图为这场「名称之战」寻找答案。

网民：英文名唔系叫Swiss roll咩？

「瑞士卷」派：不少80后和90后网民表示，他们从小就习惯称呼「瑞士卷」。其中有人指出「乜英文名唔系叫Swiss roll咩？咁梗系叫瑞士卷喇」。

网民：从小听父母叫卷蛋

「卷蛋」派： 相当一部分50后、60后及70后网民，坚称「卷蛋」是更为传统和早期的叫法。有网民忆述：「我系年长一代，我记得以前一直系叫卷蛋，后来先跟咗英文嘅Swiss Roll 叫瑞士卷」。

更有人提到「1960s自细都叫卷蛋，将平的蛋糕卷成圆形」。甚至有90后网民从小听父母叫「卷蛋」，并被告知是因为英文「Rollcake」。

网民厘清蛋卷和「但」卷之别

而除了「卷蛋」和「瑞士卷」之外，呢嚿嘢还有另一别名——「蛋卷」。

「蛋卷」派网民也有部分80后及70后。他们表示，小时候会叫「蛋卷」。有人更加提到：「70后旧屋邨大，蛋卷、卷蛋、瑞士卷都有叫！只系蛋卷真系读”蛋卷”，铁罐装脆𠮶啲蛋卷读”但卷”😁」，指出了读音上的差异。

网民：三个名都叫过

许多网民表示自己是「两用」或「三个名都叫过」。有80后网民指出：「同为80后嘅我系蛋卷同瑞士卷两用，但就冇听过卷蛋」，也有人称：「我成日以为卷蛋系瑞士卷嘅俗称🤔️利申80后，两个名称都会叫」、「我细个西饼切开咗𠮶啲叫卷蛋，未切片一大嚿嘅叫瑞士卷」。

有人更加指出「殖民初期叫蛋卷不过少人接触，之后脆蛋卷更为人熟悉所以啲人开始叫佢卷蛋，佢系外国有另一个名叫瑞士卷」；有网民则认为「卷蛋系老一辈多数咁叫」，但亦有80后网民表示「由细到大蛋卷/瑞士卷都有叫」，甚至直言：「本来就叫卷蛋，叫咗瑞士卷就卖贵咗」。

资料来源：cfruitall＠Threads

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