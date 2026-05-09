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大水蚁准确预测黄雨？ 一盆水对付飞蚁大军 网民眼花以为系蛇羹碗仔翅 村屋居民见惯见熟｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:44 2026-05-09 HKT
发布时间：13:44 2026-05-09 HKT

天文台今天（9日）凌晨一度发出黄色暴雨警告信号，这场黄雨，被飞蚁大军大水蚁准确预测到？

楼主昨天（8日）下午在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「大水蚁准过天文台🙂‍↔️又天黑黑要落雨」。帖文上载的照片，正是一盆对付飞蚁大军的「战绩」。详情见下图及下文：

大水蚁准确预测黄雨？ 一盆水对付飞蚁大军 网民眼花以为系蛇羹碗仔翅 村屋居民见惯见熟逐张睇↓↓↓↓

杰挞挞一盆远看像汤羮

由于盆内浸死的飞蚁过于密集，有网民骤眼看以为是美味的蛇羹或碗仔翅。知道真相后被吓坏，但有村屋居民却现表淡定，指情况见惯见熟。

这杰挞挞的一盆，远看的确像汤羮美食，于是网民便热烈留言「碗仔翅呀嘛，成日食啦」、「边个香港人like咗🤮🤮🤮以为碗仔翅食谱」、
「细图以为鸡丝翅😵」。

有人则指似「太史五蛇羮😋」、「一开头以为系蛇羹😂😂😂」、「酸辣汤，好似好好味」、「以为系卤肉饭啲卤肉，睇嚟我饿到有幻觉」，也有人认为这么一大盆，用作「喂鱼钓鱼一流」。

网民：真系翅　飞蚁𠮶啲”翅”膀

有网民还有心情讲食字笑话，指「真系翅，飞蚁𠮶啲”翅”膀翼！😂」；有人则发挥创意提出「食谱」建议——「隔咗啲水佢摆落平底镬好似烘松子仁咁慢火烘干，之后加啲味椒盐似会好食」，及「可以整到蚁饼」。

有人则直指「好核突啊」，查问「乜嘢嚟…」、「点解有兜咁嘅嘢…」、「想问吓你点解储到咁大兜蚁嘅？」、「你点收集的？」、「点收集」。

楼主：甲虫大水蚁咩都有啲咁

楼主于是上载网上诱杀大水蚁方法，并回复指盆内「甲虫大水蚁咩都有啲咁」，并补充——「佢哋自己飞入去加仲郁嘅话都要扫地😅」、「佢飞+扫番」。

有网民理解到做法，指「好呕，佢本身竟然只系一盆清水…」、「就咁放盆水（飞蚁）就飞落去？」，楼主表示「会㗎🙂‍↕️不过唔系全部」，另有人建议「打埋光再有效啲」。

今日凌晨时份黄雨时序：

•天文台昨天（8日）晚上11时35分发出特别天气提示，指骤雨正影响珠江口一带，预料在未来两三小时内，本港部分地区的雨势会较大，呼吁市民密切留意天气的最新变化。

•至今天（9日）凌晨零时26分，天文台发出黄色暴雨警告信号，指香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。

•凌晨零时13分，天文台表示，预料强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

•凌晨零时35分，天文台发出局部地区大雨提示，指葵青区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

•凌晨4时10分，天文台取消黄色暴雨警告信号。

资料来源：nosemiu＠Threads

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