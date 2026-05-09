北部都会区新公屋 粉岭凤凰岭邨未来街坊蒲头 一派、二派、三派齐报到 网民恭喜：优质地点｜Juicy叮

位于粉岭的北部都会区新公屋凤凰岭邨预计今年首季至明年首季分两期落成，有公申请人近日不约而同亮出获预派凤凰岭邨的配房通知信。凤凰岭邨未来街坊纷蒲头，当中一派、二派、三派都有齐。网民连番祝贺，有人形容屋邨座落的地点优质。详情见下图及下文：

北部都会区新公屋 粉岭凤凰岭邨未来街坊蒲头 一派、二派、三派齐报到 网民恭喜：优质地点逐张睇↓↓↓↓

楼主甲：正常队一派凤凰岭邨

位于粉岭北第15区东的凤凰岭邨共有6座，提供6100个单位，预计于今年首季至明年首季分两期落成，可容纳1.5万人。取名「凤凰岭」是因为粉岭与凤凰素有渊源，例如位于粉岭的梧桐河古称「凤溪」，凤凰亦会在梧桐树上栖息，所在之地有祥瑞降临的寓意。

其中一名申请人本月1日在社交平台facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上载截图发帖，留言指「正常队一派凤凰岭邨凤X楼中高层」，并列出申请时序——「2025年7月3日见主任、2025年8月尾出合格信」。

信中见到单位每月租金1610元，被网民问及实用面积时，楼主大方回应约21.69平方米。

网民：是新界北优质地点

回应的网民都替楼主高兴，「恭喜、恭喜」之余，有人羡慕地指「新邨正wo（㖞）」，还有人称「2026～2027年就入伙，都是新界北的优质地点」。

不少回应的网民也是未来街坊，留言自爆「派同一栋，同一个时间办手续」、「我也是8月尾见主任！昨日（4月30日）收到派凤凰岭邨凤Ｘ楼」、「我亦系凤Ｘ楼中高层，30（4月30日）签咗名要，唔知几时可攞锁匙？」，有网民回应「呢啲系预派楼，起码等半年先拎锁匙」。

资料来源：Ka Man Yok＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

楼主乙：第二次派凤凰岭邨低层

同样在「公屋讨论区 - 香港facebook群组」内，另一名申请人本月7日上载配房通知信相片发帖，留言指「第二次派凤凰岭邨低层」；在回应网民「请问几多人单位？」时，楼主透露是「5人单位」，有网民补充面积约430呎以上。

网民：买餸食嘢方便

有现居联和墟的网民留言「恭喜🎉」，指「买餸食嘢亦方便」，同时列出区内的对外交通巴士路线——「联和墟有巴士：279x去青衣、261去屯门、277x去蓝田（经九龙湾和观塘），过海巴士都有(673)等」。

有人则查询「请问凤凰岭行去联和墟街市要几耐？」，获回应指「应该10分钟内」、「预10分钟左右行到过去街市」。也有未来街坊留言「我都系派到低层」。

资料来源：刘稳红＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

楼主丙：三派凤凰岭高层毕业

在「公屋讨论区 - 香港facebook群组」，还有人标尾会获派凤凰岭邨，昨日（8日）发帖称「我三派凤凰岭高层，可以毕业了」。这名楼主在回应栏自爆昨天才新鲜收到配房通知信，获派4人单位，月租2670元，单位面积「网上看有389呎」。

资料来源：Jho To＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

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