长沙湾海达邨坐拥维港海景 公屋人生胜利组 唔怕日晒雨淋 网民流口水：个view又几靓｜Juicy叮

坐拥维港海景，位于长沙湾海滨对入的海达邨，近日被住户封为「公屋人生胜利组」大赞一番，指这条公共屋邨不但景观住，且全天候「唔怕日晒雨淋」。网民看过单位外望的景观也流口水，不禁称赞「个view又几靓」。详情见下图及下文：

长沙湾海达邨坐拥维港海景 公屋人生胜利组 唔怕日晒雨淋 网民流口水：个view又几靓逐张睇↓↓↓↓

楼主：衣食住行样样齐

楼主昨天（7日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「海达邨真系公屋人生胜利组，衣食住行样样齐，四套天桥系统唔怕日晒雨淋，仲有部份座数窗口对住维港景」。

回应的网民可望而不可即，指「海达好难编配到」，另有人看过楼主的上载相片，由衷地羡慕「就咁睇个view（景观）又几靓」。

网民推举毗邻富昌邨

不过，高处未算高，有网民则推举毗邻的富昌邨，扬言「隔离富昌邨全海景睇到烟花😌呢度争少少」。还有网民讲题外话，提到「之前去过朋友启德德朗邨屋企，觉得除咗冇咗会所，真系同私人楼差唔多」。

资料来源：lam.05310＠Threads

区内地标——公屋跨度最长行人天桥

海达邨入伙年份分别为2020 (第一期b)、2021 (第二期)、2022 (第三期)，共有4座楼宇——海荣楼、海华楼、海昌楼、海盛楼，单位面积介乎14.05 - 36.37平方米。

连接海达邨和海盈邨的长跨度行人天桥是区内地标之一，这条天桥一边连接海达邨的深水埗康乐文化大楼，另一边连接海盈邨的升降机楼，居民可以通过这条天桥往来两个屋邨和海滨，及前往长沙湾市中心。

天桥采用拱桥与桁架结构，以克服天桥长跨度而缺少中段支撑的限制。现时，这是公共屋邨中跨度最长的一条行人天桥。

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