香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮

香港仔惊现「炸毛」奇景。有路人途经香港仔中心广场的牌坊附近时突然「怒发冲冠」，头发竖起晒，如被「静电」附身。有网民担心这可能是行雷闪电下的「就嚟畀雷劈」情景；但有街坊却相当淡定，称「离开水池边就冇事」。详情见下图及下文：

香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事逐张睇↓↓↓↓

楼主：个个行过个头都竖起晒

楼主昨天（7日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「笑死个个行过个头都竖起晒😂😂😂」。有好眼力的网民认出现场为「香港仔、「香港仔中心」，并好奇「中心㖞，点解会咁嘅？」。

网民担心漏电或雷击

不少网民第一时间想到可能是电线漏电或雷击，于是急急提醒：

•「危险速逃」、

•「代表你要即刻走啦」、

•「地底漏电／天上漏电」、

•「仲唔走系咪想变雷击木😅」、

•「附近有危险㖞......附近有机会就快要行雷」、

•「应该系就畀雷劈既迹象，其实好危险，应该立即入返室内，冇就踎低」。

网民：与食肆油烟处理系统有关

楼主回应时称「睇咗成个钟都冇雷👀」；接著有街坊淡定地留言「成个月前去都系咁！！！ 离开（现场的）水池边就冇事」。

有似乎知情的网民则爆料指「附近食店排油烟系统安装咗electrostatic precipitator（EP），所以有静电」。

楼主也在回应栏留言「唔知😂😂可能有静电」、「我系喺安全环境下影底分享吓嘅，都希望大家留意静电风险，谢谢关心🙏」。

粉岭街头曾出现类似情况

2022年时粉岭街头也曾出现类似情况——粉岭疑现神秘「静电地带」 居民行过头发突竖起——

文中提到，粉岭马适路一间日式烧肉店门外疑似出现神秘的静电地带，部分居民晚上行经该处，出现头发突然竖起的情况，事件引来网民热烈讨论

中大物理系高级讲师汤兆升博士当时回应事件时表示，「件事唔系无可能」，从目前掌握的资料，不明有甚么可能原因导致有关情况。他指出，影印机或除尘机内有静电，但正常静电不会漏出来，亦无可能「咁劲」，此外亦不可能有具静电的仪器在食肆外放置，市面食肆内的电器是用交流电，不会产生静电墙，「天气不会做成咁劲（静电），唯一想到系雷击。」但明显从网民影到的相片情况，当时应该与雷击无任何关系。他认为如要了解真正原因，需要做深入研究。

至于有网民担心事件跟行雷有关，参考香港消防处提供的「行雷闪电⚡自保小贴士」，市民应注意以下4点：

🏃‍♂️ 切勿在高处或空旷地方逗留；

🏠 应立即走进建筑物躲避并留在室内；

❌ 切勿触摸天线、铁丝网等金属装置；

⛔ 切勿进行水上活动。

资料来源：_.leehy._25.__＠Threads

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