旺角街头现一地「初生鼠B」 清洁工陷杀生两难 网民创意献计吓坏人｜Juicy叮

有女网民早上在旺角街头目击震撼一幕，地上竟有一堆「初生鼠B」，，而清洁工面对一窝初生幼鼠时，就「唔要杀死佢哋」亦陷两难抉择，事件掀起网上激烈讨论。

旺角街头现一地「初生鼠B」 清洁工陷杀生两难 网民创意献计吓坏人↓↓↓↓

该女网民在社交平台发帖，描述了她在5月3日早上于旺角街头，清洁工面对一窝初生幼鼠时的两难抉择，配上鼠B的相片，楼主表示：「「（慎入）一朝早喺旺角见到咁嘅状况，清洁姐姐同叔叔讨论要唔要杀死佢哋」。

相片直击心寒一幕 楼主文字描述事件经过

根据楼主上载的现场影片，不论是远镜还是近镜，均清晰可见一窝约6只通体粉红、尚未开眼、连毛都未长齐的初生鼠B，蜷缩一团躺在肮脏的行人路上，看起来脆弱不堪，而牠们的母亲则不知所踪。

影片开头见到有人用扫把，轻点这群初生鼠B，持扫把与畚箕的人没有入镜，估计为现场清洁工，片中亦听到不清晰的男女声音，有人表示「老鼠仔」。楼主在帖文中并未提及最终的处理结果。

网民反应两极：「杀无赦？」

帖文引发网民两极意见，有网民大赞清洁工的犹豫，认为他们展现了人性光辉：「虽然坑渠老鼠系污糟，但清洁姐姐同叔叔肯花时间去讨论而唔系第一时间当垃圾扫走，相信系因为觉得佢哋都系有生命，生而为人有恻隐之心系好事。」

有网民更表示「生命无分贵贱」，甚至建议「可唔可以揾爱协帮手」。其中一位网民更坦然自嘲：「...不过网络世界9up无成本...呢个世界唔系非黑即白」。

不过，部分网民持相反意见，有网民毫不留情，认为妇人之仁只会后患无穷，「为咗人类既未来，送佢一程好过」、「杀无赦！」等留言获得大量支持。有网民更讽刺地形容「不杀」派的网民是「恶心」「虚伪废话」，甚至认为再多这类人「睇下个世界会变成点既西样啰」。

网民提「浸酒」「三吱儿」暗黑料理

在激烈的争辩中，亦不乏充满黑色幽默的「食家」及「发明家」提出各种「处置方案」，当中，「浸酒」成为最多人提及的建议，笑言「跌打一流」、「梗系拎去浸酒啦」。有网民更引用传说中的禁菜「三叫菜」，详细描述其残忍食法，令人不寒而栗。

有网民提议将鼠B用作饲料，「可以喂蜥蜴，蛇」、「拎去金鱼街卖当饲料」，认为至少能让牠们「死得有价值」。

来源：slowmo.pp＠Threads