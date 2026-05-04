六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮

有打工仔花10元买六合彩电脑飞，刀仔锯50周年2.28亿元金多宝大树，幸运中三奖后慷慨请同事饮茶，成枱点心大家高兴。有网民因而忆起旧事，指之前有同事中200万元后立即辞职，不但茶都无杯请，且有惊人后续。详情见下图及下文：

六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续逐张睇↓↓↓↓

中三奖捧$29280奖金

2.28亿元金多宝搅珠后，不少幸运儿浦头分享中奖喜悦。有打工仔花10元经手机app买电脑飞，幸运中5个字（中三奖）捧走29280元奖金，请同事饮茶庆祝，6人一围开开心心成枱点心。

中5个字得三奖，却差一个字与头奖巨额彩金失诸交臂，难免让人意难平。上载相片的楼主也感不值地称「有同事中咗三奖请饮茶…差一个字就冇咗几千万」（编按：头奖4注中，每注派约5575万元）。

网民：差一个字并非差少少

有数口精的网民从数学角度分析，指中三奖「差少少、射龙门柱只系错觉」，强调头奖的中奖机率极低，故「差一个字」并非「差少少」，而是机率上仍然是巨大的鸿沟。

有人附和称「你觉得争少少，其实个机会率系争好远的，所以唔好谂咁多了😂」、「差一个字，机率差好远，冇咩可惜，中到3奖都好犀利」。

网民忆旧事：同事中$200几万即辞职

有网民则顺道自爆同事的赢钱故事，有人称「我同事赢16万，都有请大家食嘢～✌🏽」；有人却想起旧事，称「我同事中咗$200几万即辞职，等收皮𠮶个月又中几皮嘢三奖，仲好Ｘ串咁话六合彩之嘛有几难中啫？然后茶都无一杯请过人饮」。

资料来源：Threads

六合彩庆金禧 第二期50周年金多宝资料稍后公布

六合彩于1976年推出。为庆祝六合彩踏入金禧年，马会举办连串活动。马会于5月1日至5月10日期间，每日早上11时至晚上7时，在中环大馆的「复式展室」举办「六合彩50周年展览」。展览以「载梦‧积善」为主题，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同场设模拟搅珠室，供参观者与退役搅珠机拍摄即影即有照片。

另一重头戏是举行两期50周年金多宝。首期金多宝已于5月2日举行，第二期金多宝资料将于稍后公布。

马会六合彩50周年金多宝资讯：六合彩同行半世纪 50周年展览迎金禧 破纪录2.28亿港元周年金多宝开售

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