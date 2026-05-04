服役16年 六合彩换第五代新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮

为香港人带来16年发达梦的第四代六合彩搅珠机，在上周六（5月2日）金多宝搅珠后正式告别舞台，功成身退。本周二（5月5日）第26/047期六合彩起，全新的第五代搅珠机将隆重登场，接力执行这个关乎全港市民横财梦的「神圣任务」。

第五代六合彩搅珠机出场，在网络上掀起热议，有网民认为新机会带来「入球轨迹和搅拌物理力学的改变」，有网民更崩溃发帖表示「 所有统计数据可以作废」，认为过去的热门号码统计一夜归零。

究竟网民的「数据作废论」有没有根据？《星岛头条》就此访问两位物理学及机械工程学的专家学者，拆解迷思。

服役16年 六合彩换第五代新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相↓↓↓↓

六合彩换机消息一出，立即在网上各大社群引发热烈讨论，有网民在社交平台「齐齐研究六合彩」发文问道：「六合彩5月2日之后，换搅珠机！？所有统计数据，可以作废......」，瞬间点燃了网民的焦虑与热情。

网民大激辩 意见两极

帖文引来大量网民留言，意见纷陈，呈两极化，一派网民认为，搅珠机的更换，意味著过去所有关于「热门号码」、「冷门号码」的统计都将失去参考价值。

有网民坚信搅珠机「始终唔系电脑程式random抽，搅珠落波既时候都有一定既物理运动，系物理运动即系科学就会有pattern，一换机又要重新嚟过」，认为换机将彻底改变原有的物理规律。

「齐齐研究六合彩」社群的版主亦发帖，认为「每一次搅珠机的世代交替，都会带来入球轨迹和搅拌物理力学的改变」，新机的运作将成为六合彩迷研究的新焦点。

不过，另一方网民则对此嗤之以鼻，认为搅珠本质就是随机，他们反问：「关事既咩？」、「有关系咩？」有网民更指出：「统计数据？真系计到嘅就唔使有穷人啦。」

网民幽默预测新机：内置AI？

目前关于第五代搅珠机的详细资料有限，但马会表示，第五代搅珠机将继续恪守严格监管规定，根据严谨机制确保搅珠的过程公平、公正及公开。

关于第五代搅珠机的「真面目」，有网民幽默预测，笑言新机可能是高科技产物：「呢部第五代内置AI分析功能」、「全新AI智能搞珠机！明白了」。

有网民甚至开玩笑说新机技术「用了磁场转动产生一百万匹的力量」，引来其他人幽默回应：「『磁场转动』嘅奥妙之处系咩？就系由内部将资源转出。」

专家拆解： 统计只是安慰剂

究竟网民的「数据作废论」有没有根据？《星岛头条》就此访问了两位专家学者拆解迷思。

香港中文大学物理系首席讲师汤兆升博士指出，六合彩搅珠在物理学上是一个典型的「混沌系统」，即使每个号码球的碰撞都遵循力学定律，但它们之间极其复杂的相互作用，意味著「任何极轻微的条件改变，已可导致完全不同的结果」。因此，个别开彩结果根本无法透过计算或统计预测。

汤博士强调：「所谓热门号码，只是心理上的安慰剂，其实是没有科学根据的。」他表示，即使新搅珠机改变了某些力学状况，开彩机率的分布本质上依然不变。

香港理工大学机械工程学系荣休工程师卢觉强亦有相同看法，他直言：「呢啲系机械操作，无咩统计，无限性既，by random出，任啲珠自然走，无嘢control到佢」。他强调，六合彩的轨迹无法统计，无论换多少代搅珠机，结果都是随机的，根本不存在需要「重新统计」的情况，一切「只系讲好唔好彩」。

回顾四代六合彩搅珠机演变↓↓↓↓

第五代搅珠机将于明日（5日）晚上9:30第「26/047」期搅珠首次露面，其实近半世纪以来，六合彩已经历了四代搅珠机的变革，每一代的设计和运作原理都反映了当时的技术演变。：

代数 年份 特点 操作原理 第一代 1976 - 1989 经典水晶球 纯机械式滚动，号码球逐一掉出。 第二代 1990 - 1994 气流漏斗 唯一采用气流喷射，再以真空原理「吸」出号码球。 第三代 1994 - 2010 巨型跑轮 号码球先排列在顶管，再掉入圆鼓搅拌，从旁「捞」出。 第四代 2010 - 2026 双向旋转水晶球 底部转盘反向旋转，中央圆柱从底「顶」出号码球。

来源：齐齐研究六合彩＠facebook、香港赛马会

