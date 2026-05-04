北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮

粉岭绕道（东段）昨天（3日）正式通车后，连带北部都会区新公屋凤凰岭邨也备受关注。网上近日便流传网民到屋邨附近现场视察的相片及短片，把凤凰岭邨近貌带到公众视野。详情见下图及下文：

北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕逐张睇↓↓↓↓

毗邻梧桐河

楼主昨天（3日）在社交平台facebook群组「香港公营房屋讨论区(FB版) 」上载短片及相片发帖，留言指「新公屋凤凰岭邨 2026-04-24」。

拍于4月24日的短片，主要围绕凤凰岭邨一带环境和地盘施工情况，当中见到现场的建筑群已相当具规模。有回应的网民第一眼便留意到毗邻屋邨的梧桐河，指「原来有条河㗎」。

网民：5分钟过对面联和墟街市市政大楼

有熟路的网民留言指凤凰岭邨「方便过皇后山邨好多」，因「5分钟行过对面已经系联和墟街市市政大楼，又有巴士总站，附近成堆私楼嘅商场，方便到晕」。

另有网民在facebook群组「影屋邨 Estates FotoEXPO」以「凤凰岭邨 2026」为题上载河畔夜景图。在回应栏，有网民上载远眺的日景图附和，并感叹「埋唔到去影」。

粉岭与凤凰素有渊源

位于粉岭北第15区东的凤凰岭邨共有6座，提供6100个单位，预计于今年首季至明年首季分两期落成，可容纳1.5万人。取名「凤凰岭」是因为粉岭与凤凰素有渊源，例如位于粉岭的梧桐河古称「凤溪」，凤凰亦会在梧桐树上栖息，所在之地有祥瑞降临的寓意。

房委会早前就古洞北／粉岭北新发展区首批公屋进行命名比赛，结果，两条公共屋邨正式命名为古隽邨与凤凰岭邨。除了凤凰岭邨外，位于古洞北的古隽邨，取名「古隽」，「古」字代表古洞，「隽」字代表杰出，寓意古洞发展蓬勃，居民安居乐业，孕育杰出人才。

资料来源：CoCo Fan＠facebook香港公营房屋讨论区(FB版)

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粉岭绕道（东段）5月3日通车

粉岭绕道（东段）于本月3日（周日）早上8时正式通车，是北部都会区首个落成的大型运输基建项目。发展局局长宁汉豪本月2日在绕道的通车仪式上提到，绕道通车配合区内首个公营房屋项目凤凰岭邨于年内陆续入伙。

绕道全长约4公里，采用双程双线分隔车道设计，由地面道路、地下行车道和高架桥组成。走线由粉岭公路近大埔九龙坑开始，绕过安乐村工业区，经过龙跃头交汇处，沿梧桐河畔延伸，连接石湖新村和粉岭北新发展区，成为连接北区与市区的重要绕道。

绕道通车后，驾驶人士可取道新路来往粉岭龙跃头、联和墟和粉岭公路，毋须途经上水和粉岭市中心的现有道路，繁忙时段可节省约10分钟车程。

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