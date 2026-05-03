启德海滨涌「蓝眼泪」 浪漫奇观暗藏生态危机 网民惊爆本港两大海边同告失守｜Juicy叮

启德海滨近日惊现潮涌梦幻夜光「蓝眼泪」，美如海上银河的浪漫奇观却暗藏生态危机，有网民更加惊爆本港两大海边同告失守。详情见下图及下文：

启德海滨涌「蓝眼泪」 浪漫奇观暗藏生态危机 网民惊爆两大海边同告失守逐张睇↓↓↓↓

楼主：成条海滨长廊都有

楼主昨天（2日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「启德海滨惊现蓝眼泪💧」，并在回应栏透露摄于「夜晚10-11点！」、「暂时睇到成条海滨长廊都有！」。

被网民问及「臭唔臭？」、「臭唔臭，日头呢啲藻搅到水好浊」时，楼主简单回应一个「臭」字。

网民爆料深井马湾一带失守

「蓝眼泪」属红潮，是海洋生物夜光藻的发光现象，在合适环境条件下，夜光藻细胞生长达到一定密度时，晚上会因为扰动等刺激而发出蓝光。

消息一出，旋即有网民爆料，指本港其他水域也出现类似景象，指「琴晚深井钓鱼都有」、「琴晚系马湾钓鱼都有😵‍💫」。

网民：蓝眼泪唔系好嘢

尽管「蓝眼泪」视觉效果迷人，但不少网民都清楚其背后暗示的环境问题，有人直言「靓系靓，但唔系好嘢」、「蓝眼泪唔系好嘢😢」。

有网民指「水质污染？！」、「细个时唔识嘢觉得好靓，大个先知系会令海水受污染」、「蓝眼泪好靓，但好似系唔好嘅嘢嚟㗎对个海对啲水」、「香港近几年每年都会有，蓝眼泪本身系某种因为污染而出现嘅藻」。

更有人警惕地表示：「（大埔）三门仔那边沙滩年年有，好壮观...影相靓就靓，到第二朝早去睇原来系污染漂浮物，有啲腥臭好污糟🤮」、「以前我哋夜晚去钓鱼𠮶阵，飞艇出去成架船周边啲浪都系蓝色，通常天气开始回温藻类就会增生」。

资料来源：akchungonki＠Threads

「蓝眼泪」为海水污染警号

「蓝眼泪」虽然梦幻眩目，实际却是海水污染警号。因夜光藻一般出现于受农地或家居污水污染海域，有外国传媒引述专家解释，「蓝眼泪」细胞内含萤光素，受刺激时会发出蓝光，所以「蓝眼泪」的生长亦显示出海水受污染程度。

虽然「蓝眼泪」无毒，但因在近水面位置生长，或会耗尽水中氧气，或令生物缺氧死亡，影响其他生物，并恶化海中的污染情况。

4至6月「蓝眼泪」出没高峰

「蓝眼泪」曾被美国CNN评选为世界15大奇景之一，英语有「sea of stars（星之海）」或「sea sparkle（闪烁海洋）」的美誉。资料显示，4月至6月是「蓝眼泪」出没高峰期。

而香港渔护署解释「红潮」时指，「当海水里的一些微型单细胞、浮游藻类暴发性地大量繁殖，藻类含有的色素引致海水变色，这一种自然生态现象便称为『藻华』。因应不同的藻类色素，藻华可令海水变成粉红色、红色、褐色、褐红色、深绿色或其他颜色」。

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