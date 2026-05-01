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「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:48 2026-05-01 HKT
发布时间：15:48 2026-05-01 HKT

西湾河屋苑有「外卖党」上门白撞，一名大婶疑扮送餐，在单位外拉铁闸兼猛力敲门，惊见户主开门时，却砌词鸡咁脚松人。网民因而大加警惕，估计是不法份子的探路手法。详情见下图及下文：

「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路逐张睇↓↓↓↓

楼主：度铁闸俾人拉开咗

楼主早前（4月17日）在社交平台facebook群组「筲箕湾西湾河关注组」发帖，留言指「依家治安越来越差」。

楼主讲述事发经过——「上星期日喺屋企冇出街，突然听到有人㩒门钟几下，未行得切去开门，已经听到度铁闸俾人拉开咗，仲猛咁敲门，我以为有火警，保安或街坊拍门要走火警，但听唔到有火警钟响，我即刻开门睇下，点知见到一个中年肥大婶，抽住大袋麦记，佢见到原来屋内有人，即刻倒退一步」。

楼主续称「我问佢系咪送错外卖，我冇叫过外卖，佢口震震讲出我单位地址，跟住改口话搞错，系楼上高两层嘅地址，咁啱我同楼上街坊好熟，知道佢哋星期日出咗街，冇人系屋企，我即刻问个大婶，搞清楚送去边，唔好再㩒错门钟，佢又改口话我系楼上户主朋友，跟住急急脚松人」。

楼主：个大婶有古怪

楼主接著表示「我心谂个大婶有古怪，正路送外卖，或者探朋友，都唔会去咁冲动拉开人哋度铁闸，拍人度门，都会等人应门，我即刻打电话俾保安，留意有冇人假扮送外卖白撞」。

楼主机警地指出「我怀疑个大婶趁星期日好多人出咗街，四围撞门，想趁机入屋偷嘢，咁啱今次我个细路返屋企大意冇锁好铁闸，但好彩有锁好木门，个大婶见到原来屋内有人，又被我睥实佢，佢即刻鸡咁脚走」。

楼主最后称「隔几日见到楼上街坊，讲佢知呢件事，佢都吓亲，佢话佢从来都唔叫外卖，佢仲讲咗句，好彩佢每次出门口，都会睇下大门同铁闸有冇锁好。提醒街坊要留意同小心」。

楼主：外卖袋冇贴收据

楼主在回应栏补充，大婶手持的「就系一个普通大透明胶袋装住一袋麦记，冇收据贴喺度。我问个大婶有冇送错地址，佢望下我门牌就答系呢座我个单位门牌号码，我话我冇叫外卖，佢即刻扮嘢装下自己电话，跟住改口话系同一座楼上两层，因为我知楼上户主成家出咗街，所以问佢多句，系咪呀，唔好再搞错，佢即刻有啲胆怯，改口话佢系楼上街坊朋友，佢摸错门。

楼主续称「隔咗两日我同楼上街坊证实，佢成家唔喺屋企，冇约过朋友上门咁嘅事，证明我冇估错，呢个大婶系摆明扮送外卖白撞。最离谱系私自拉开度铁闸撞门」。

网民估计：探路

有网民于是估计「探路」，有同样想法的网民进一步指，「呢的人有可能探路。正常人唔会㩒完门钟拉开人哋铁闸。建议向大堂保安及管理处为此事后，抄低非住户进入资料容易追查」。

楼主也回应称「我即时觉得个大婶好人有限，所以即刻报咗保安知」。另有网民提到另一古怪，指屋苑「也有人扮👀楼，死守大厦门口」。

网民：要邻居帮手望一望

对于这些可疑的白撞外人，有网民坦言：

「呢啲真系要邻居帮手望一望！讲真…有啲长假…全家一齐飞…」；

「系呀！试过长假去旅游，已醒目叫保安代收信件，以免信箱满晒比人知屋企冇人，但好衰唔衰楼上跌咗件衫喺我单位晾衫架上，佢哋应该㩒过我哋门钟，见冇人仲贴张纸叫我哋帮佢收件衫俾佢，原来保安话佢哋都讲咗俾保安知，离晒谱，讲咗俾保安知咪得啰，佢咁做，即系话俾人知我哋屋内冇人，如果有心行劫者知道咪大件事」。

资料来源：Fat-ung Hoyip＠facebook筲箕湾西湾河关注组

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