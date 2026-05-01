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六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:30 2026-05-01 HKT
发布时间：13:30 2026-05-01 HKT

庆祝六合彩推出50周年的2.28亿金多宝于5月2日（周六）搅珠，历来最高的头奖彩金势掀起全城六合彩热。巨奖开彩前夕，重温一注去年的奇葩开奖结果，有「数学家」看出这期的搅珠规律，网民也对这种巧合大感惊讶。详情见下图及下文：

六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合逐张睇↓↓↓↓

楼主：开出号数几有趣

有数学家心思的楼主之前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「今期（25/002）六合彩开出号数几有趣。（8+5=13、13+5=18、18+5=23、23+8=31、31+16=47） 睇到啲咩🤫🤫🤫#六合彩」。

楼主所指的六合彩，是去年1月7日搅珠的第25/002这期，结果为8、13、18、23、31、47，特别号码16。

网民进一步解释：重点系5同8

有回应的网民称赞楼主「犀利咁都被你揾到规律」、「凡事俾你看透」、「哗你好叻呀」；有和应的网民指，「我仔一睇到都系咁讲，话有趣」，另有人进一步解释——

•8、8+5=13、13+5=18、18+5=23、23+8=31、31+8+8=47，特别号码8+8=16，即系重点系5同8；

•我都发现这个。这次的六合彩都几特别，真的有人Win（中奖）？8+5=13+5=18+5=23+8=31+16=47，🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
咁嘅巧合?!?!；

•即系话8,13,18系一个arithmetic sequence（等差数列），而佢哋之间嘅common difference（公差）系5。

翻查马会资料，这期六合彩头奖有两注中，每注派彩69,234,020元。有网民笑指「𠮶两注头奖应结婚了」。

六合彩1976年推出 今年庆金禧

六合彩于1976年推出。为庆祝六合彩踏入金禧年，马会举办连串活动，首先于5月1日至5月10日期间，每日早上11时至晚上7时，在中环大馆的「复式展室」举办「六合彩50周年展览」。

展览以「载梦‧积善」为主题，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同场设模拟搅珠室，供参观者与退役搅珠机拍摄即影即有照片。

另一重头戏是举行两期50周年金多宝。首期金多宝于5月2日举行，估计头奖基金为2.28亿元，是历来最高的头奖彩金。第二期金多宝资料将于稍后公布。

马会六合彩50周年金多宝资讯：六合彩同行半世纪 50周年展览迎金禧　破纪录2.28亿港元周年金多宝开售

资料来源：hasancooking＠Threads

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