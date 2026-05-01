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首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:55 2026-05-01 HKT
发布时间：10:55 2026-05-01 HKT

有公屋申请人首次派楼派获葵涌石篱邨，由于认为不适合，填写一原因拒绝接受，结果在1个月后，即获二派将军澳尚德邨5人单位，心满意足毕业上楼。详情见下图及下文：

首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨逐张睇↓↓↓↓

楼主居调景岭20年

本身在将军澳调景岭居住20年的楼主，早前在社交平台facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」发帖报喜，指「上次葵芳唔啱！想要返将军澳区。今日收到信真系将军澳区👍开心仲比原先自己住𠮶度近😁😁，小朋友返学有又近咗」。

对于楼主的好消息，网民纷送上祝福，大赞「好运」、「毕业了」、「六合彩都难中」、「恭喜你顺利上楼」、「可以派返本身嘅生活圈。无嘢好得过咁」。楼主回应时表示「收到信，见自己想要嘅区，劲兴奋🙏」，并慷慨分享派获心仪单位的经历。

楼主写明拒绝原因

对于有网民好奇询问「你写拒绝原因。系咪要将军澳区？」、「你拒绝一派时，有要求想派返将军澳区？」，楼主透露，拒绝一派石篱邨时，「有写明子女返学问题需要将军澳」作为理由。

楼主接著补充「唔知会唔会有作用，但系照写会好啲。有啲人都讲过未必会有用」、「真系第一派葵芳石篱邨，对于小朋友一次过3个转校麻烦，同埋小朋友最大𠮶个得10岁，有同房署讲过呢个原因所以想要将军澳区」、「你唔要𠮶时佢会问你原因，你要讲，但唔一定帮到你嘅诉求」。

网民分享相似经验

不少网民也分享了自身相似的申请经验：

•「同你一样，拒绝咗第一派，第二派系将军澳🥳」。

•「我本身都系住（将军澳）宝林，一派东涌，二派葵涌，三派坑口明德，终于毕业（4人申请，派3至4人单位）」。

•「我哋原先住观塘，一派彩虹唔要。写拒绝原因都系想派返观塘以免小朋友转校麻烦，后面都真系派返观塘」。

资料来源：Manchun Chan＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

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