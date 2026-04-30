机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮

有网民在网上发帖，讥讽昨日（29日）早上，一名少女穿整套睡衣现身香港国际机场，正准备登机，这公审帖文引发热烈回响，仅十多小时便录得逾35万人次涌入浏览，留言逾千，讨论激烈。

影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区

这位网民昨（29日）在社交平台Threads发帖，附上两张在香港国际机场拍摄的相片，并写道：「家阵香港地，千奇百怪，光怪陆离。最新时尚？著住睡衣系香港国际机场，通街行。Pyjamas girl walking in the airport（睡衣女孩在机场行走）。时装嘅嘢，你识条铁咩」。

「时装嘅嘢，你识条铁咩」

从相片中可见，地点应在机场内登机闸口大堂，一名长发少女身穿一套浅色、带有独特图案的长袖长裤睡衣，她推著一个行李箧，箧上放著一个背包。另一张相片看到该名睡衣少女，推著行李似为朝向登机闸口走去。

楼主为相中人眼睛位置加工打格，但其一身「家居服」造型在公众场合中显得格外瞩目。

楼主一度被质疑是否在凌晨时分拍摄，有网民指「撘凌晨机着睡衣有咩问题？」，但楼主其后澄清，拍摄时间为「今朝（29日）9点」，并非深夜。

这帖文一出，在短短十多个小时内，已录得超过35万次浏览及逾千则留言，网民反应两极，就「机场应否著睡衣」展开一场网络激辩。

网民大激辩：礼仪 vs 舒适

不少网民认为，穿著睡衣搭飞机是为了追求舒适，尤其是在长途航班上：「坐飞机想舒服啲都唔得？定而家坐飞机规定Dress code，要 business attire?」

另一位网民亦表赞同：「随时系长途机转机，冇咩问题」，有网民指出，航空公司在头等或商务舱亦会提供睡衣，「有些客人睡久了下降前来不及换衣服，穿睡衣下飞机转机的大吧。」

搭长途机情有可原 vs 观感不佳应尊重场合

不过，亦有不少网民持相反意见，认为在公众地方穿著睡衣是「失礼」和「影响市容」的行为，有网民强调这并非对错问题，而是关乎礼仪：「乜嘢场合就应该有乜嘢衣著，唔系啱定错既问题，系失礼，系唔适合。」

有人直斥此举「好核突」，甚至认为：「影响市容！同𠮶啲整个发卷喺额头嘅人一样，以为自己好得意，attention seeking」。

被批偷拍 楼主：我冇任何道德、价值判断！

除了对睡衣少女衣著的讨论，不少网民亦将矛头指向楼主的拍摄行为，认为是「偷拍」及「公审」，留言区充满「关你Ｘ事咩」的声音，有网民质疑：「其实有咩问题？影响到你咩？」、「无故影人公审，又唔见得几有风度。」

楼主事后亦澄清：「首先，我冇任何道德、价值的判断！冇话对定错！」

留言区晒真相：「睡衣出街」是潮流？

在一片争议声之中，多位网民在留言区上载了多张相片，从另一角度揭示「睡衣出街」的真相，为讨论增添了更多角度。

秉承怀旧香港风？

有网民贴出香港70年代的黑白旧照，相中可见当年不少市民习惯穿著睡衣上街。

有网民指「香港70、80年代都好多人着睡衣出街，随着时代进步，已经好少见过。」认为当事人只是秉承昔日香港这股「睡衣出街」的风气。

明星也这样穿：GD著，你点睇？

有网民上载韩国天团BIGBANG队长G-Dragon（权志龙）及泰国明星穿著睡衣款式的照片，认为这早已是时尚潮流的一部分：「如果系泰国明星著，你点睇？」、「GD唔GD 又得嘅」，暗示大众对名人与素人的标准不一。

有网民笑言：「你看吧，到时候Balenciaga就会出一款睡衣时尚疯，到时候你想跟风还没办法跟。」

时尚界早已睡衣外穿？

有网民晒出时尚潮流杂志资料，指出事实上，「睡衣外穿」（Pajama Dressing）近年在时尚界早已不是新鲜事，不少高级品牌都推出过类似设计，将舒适与奢华结合。

有网民就反问楼主：「边个话你知𠮶套系睡衣！？一啲时尚触觉都冇」。这名少女究竟是著睡衣，还是著时装，真相如何，不同世代和文化背景的网民各执一词，至今仍未有定论。

来源：2026_travel_world＠Threads