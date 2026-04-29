公屋苦等12年 55岁男月入突超标 网民献奇策称可合法变「合格」掀议｜Juicy叮

人生有多少个12年？有55岁港男轮候单人公屋12年，未料月入万八的他突然发现收入超标，他透过朋友在网上发文求助，帖文短时间内引来大量网民留言，为这位等待了12年的准公屋户主出谋献策。

公屋苦等12年 55岁男月入突超标 网民献奇策称可合法变「合格」掀争议

有网民在社交平台「公屋讨论区」facebook专页上为朋友求助，帖文表示：「我有个朋友；约55岁，申请一人公屋约12年，刚收到信要（定期资格查核）报收入，现在收入约万八，超约五千，7月要申报，佢应该点做？？」

网民献策：辞职、减薪、加人名？

面对这「临门一脚」的困境，网民提出五花八门的建议，最多人建议楼主朋友「即刻辞职」，认为这是最直接降低入息的合法方法，「只能辞工冇其他方法！超一蚊都唔得」。

不过，马上辞职又是否可行？有网民提醒，房署会计算过去数月的平均入息，即使立即辞职，之前的粮单和强积金纪录仍在，可能为时已晚。

于是，另一派网民提出「自愿减薪」，建议事主与公司商讨，暂时将薪金下调至符合资格的水平，「同老细四四六六倾掂佢」。但有网民提醒切不可以将减去人工「改为当花红年尾出返」，因为这样做随时可能触犯虚报资料的法例。

此外，有网民从申请资格入手，建议「即刻结婚加老婆名」或「加父母或其他直系亲属」，将一人申请变为二人或以上家庭，从而提高入息上限。可惜，有网民指出，这个方法会被视为新的申请，排队时间需要重新计算，对于已苦等12年的事主来说，无疑是个痛苦的抉择。

讨论中，有网民同情楼主朋友的两难情况，「普普通通打份工都过晒公屋入息啦」，但是在现时的租务市场，「出面私楼唔够300呎都12000」，扣除租金后，生活将会非常拮据。

网民力劝切勿虚报

面对这困局，帖主曾一度犹豫：「其实可唔可以先报万三，到真系要交文件先迟（辞）工」，不过，此想法立即被其他网民煞停，并严正警告此举涉及刑事罪行。

有网民贴出房署的警告，指出「在香港，公屋住户或申请人如虚报、瞒报入息、资产或物业，不仅会被没收公屋（收楼），还须承担刑事法律责任。」提醒事主切勿因一时心急而以身试法，否则随时可能「转头入去赤柱住，唔使排公屋啦」。



据房署资料，1人公屋申请者每月入息限额为$13,230，资产净值限额则为$295,000。

来源：公屋讨论区-香港facebook群组＠facebook