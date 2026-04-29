巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮

一张巴士相片在社交平台上引发热议，相中，多名乘客不约而同地选择了做「路口党」，坐于双人座位的走廊位，将靠窗的座位空出，这「一字长蛇阵」令后上车的乘客难以入座，引发网民两极反应，激烈争辩。

巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解

有网民在「全港交通关注组」FB专页发帖表示：「可能坐入去唔收钱佢哋先会坐。」楼主同时上载乘客清一色霸位路口位的相片。

一张相片掀公德心论战

相片中可看到，在巴士下层的座位区，连续几排的双人座位上，乘客竟全都选择了靠近走廊的位置。

靠窗的座位明明空著，却因为外围被人「防守」住，形成了一幅「请勿内进」的画面，这种独特的「一字排开」阵势，让整个车厢的空间运用显得极其诡异。

帖文一出，大批网民批评这种行为是「典型嘅自私行为」，认为这些乘客「搏你惊唔好意思索性揾其他位坐」，目的就是想一人独占两个座位。有网民直斥「香港自私人多的是」，有网民更直斥此举「阻住晒公共车辆嘅效率！」

一位网民更上载了一张在公立医院侯诊的相片，相中人们同样是清一色霸占路口位而坐，并配上注解「香港人的特色」，暗讽这种坐「有利位」习惯已成为本地常态。

网民呻被迫做「路口党」有苦衷

不过，部分网民持相反意见，有人认为楼主小题大做，为「路口党」辩护，这批网民强调「自由社会！乘客有选择权」，巴士并非划位售票，先上车的乘客自然有权选择自己喜欢的座位。

有网民解释，选择坐在走廊位是为了方便，「好快落车，唔想影响人」。

有不少网民更分享惨痛经历，解释为何抗拒坐入窗边位，有网民指身材高大者坐入去会「顶脚」，非常不舒服。

有女网民则表示，曾因坐入内座而遇上不快经历，「次Ｘ次都有啲死人麻甩佬迫到埋埋」，从此宁愿「坐出面，坐半边座位都好」。

对于「为何不开口请他们让座」的质询，网民之间也出现了分歧，有网民认为「你行埋去讲声唔该！佢哋唔让你先摆上网啦」，觉得只要有礼貌，对方多数会让开。

但另一方则反驳，现实是「叫佢让仲要望住你，好唔甘愿」，甚至会被对方「西口西面」或用不友善的眼神「啤九你」，令本来简单的请求变成一场心理博弈。

咒语化解：「唔该借借很难吗？」

在激烈的讨论中，多位网民提议其实可以简单处理，想坐进出的网民其实只要讲句「唔该，借借」，即可以此「咒语」瞬间瓦解「路口党」。

有网民亦幽默地贴出一张豪华旅游巴的相片，相中一名女子舒适地躺在宽敞的单人座椅上，并配上文字：「想我坐入去？除非咁啦」，引来不少网民发笑，一洗讨论区的戾气。

来源：全港交通关注组＠facebook