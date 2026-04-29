19万买中山车位！港爸中「内地睇楼团」水鱼局 天价尾数竟要「现金地铁站交收」｜Juicy叮

越来越多港人参加「北上睇楼团」计划在内地置业，有网民昨日（28日）在网上发文，其父亲参加了大陆的「睇楼团」后，竟被游说以18万8千元人民币（约21万5千多元港币），购入一个位于中山的车位，而「天价」尾数竟被安排日内在地铁站以现金交收，引发热议。

19万买中山车位！港爸中「内地睇楼团」水鱼局 天价尾数竟要「现金地铁站交收」

有网民昨（28日）在连登讨论区以「老豆中咗大陆睇楼团水鱼局」为题发帖求救。

「回报劲高」诱惑 港铁站现金交收尾数

根据楼主描述，其父亲参加了数次睇楼团后，便深信购入中山车位是极高回报的投资，对方更声称会「装差电」（安装电动车充电桩），令他深信不疑。楼主在帖文中崩溃表示：「成188000人仔（约21万5千多元港币）一个车位，今日已经比（畀）咗十几万首期，签咗约，仲有9万尾数听日比（畀）。」

最令楼主及一众网民感到匪夷所思的是，对方竟要求在地铁站以现金方式交收余下9万元的尾数。

楼主表示，尽管已向父亲出示大量资料，甚至有网民贴出题为「68元两日一夜睇楼团, 危机重重」的YouTube影片，踢爆类似骗局，但老父依然执迷不悟，坚持要「送多9万蚊比（畀）人」。

楼主无奈地说：「比（畀）晒片佢睇都死唔肯认自己比人昆」、「讲到口水都干，系唔听」。

网民：廿皮喺中山够买个单位啦

帖文引发热烈回响，瞬即成为连登讨论的焦点热话。大量网民对「19万买车位」的性价比提出质疑，纷纷表示：「廿皮喺中山够买个单位啦」、「大陆车位值钱嘅咩？买楼几乎都会送一个车位」，直斥花19万人仔买车位属荒谬。

不少网民分享类似长者被骗经历，指家中长辈「宁远听外人都唔肯听自己仔女说话」，有网民提到自己同样劝唔掂中咗「爱情骗局」的同事，对方「一而再再而三咁过数畀对方」，情况与楼主父亲如出一辙。

有网民直指老一辈的心态：「佢地心态,，我辈份＞（大过）自己个仔女，冇理由比（畀）自己个仔女教返我点做嘢」、「佢已经形成咗心理屏障，系一场自尊保卫战，你点反对都无用」。

网民化身军师献计：呃返佢转头？

面对楼主的困境，网民们提出各种建议，有网民建议「私下揾银行职员倾怀疑遇骗，睇吓银行有冇得夹计扮故障」；有网民则提出「Call埋阿妈、警察一齐等老豆交收」。

有网民更幽默地提出「以其人之道还治其人之身」的激进策略，建议楼主「揾个朋友夹埋呃返你老窦转头，扮就系交收𠮶条友自己攞返个9皮好过」，该搞笑建议似乎旨在舒缓气氛。

最新进展：成功拖延 但老父仍未死心

在帖文发出约半日后，楼主更新了最新情况，表示：「多谢大家意见，今日成功令佢拖迟咗一个礼拜比（畀）钱」，但情况未许乐观，因为他感觉父亲「似未死心」，家人仍在努力劝退。

事件令不少网民感叹长者容易堕入投资陷阱，「何伯啲仔女冇做错」，认为作为子女应及早管理家中长者的财产，以免他们辛苦一生的积蓄，最终被骗。

来源：连登讨论区