70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮

男女约会食饭本是平常事，但近日有自称「70后中女」的网民在社交平台分享一次约会经历，在网络掀起争议，事件更在不同社交平台被疯传讨论。

70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」

一名自称「70后的中女」的女网民在Facebook专页发文，高调宣布已封锁其约会对象的电话。她在帖文中写道：「已封锁他电话，食完呢餐饭，见下面算，对方太细个，年龄不合，都系唔啱，sorry呀，呢位男谷友，Bye」。

楼主似乎对自己的决定感到相当自豪，更配上多个惹火的hashtag，例如「#70后的中女成绩彪炳」、#食完饭即刻封锁电话」、「#有人请食饭㗎」及「#欢迎下一个约我食饭」，事件因而引发网民热议。

高调上载帐单、约会相片

为了印证所言非虚，楼主上载了5张相片。当中一张相片清楚显示，该餐晚饭在尖沙咀一间意大利餐厅享用，帐单总金额高达港币$3203元，项目包括两份$2376元的「Tasting Menu」。

另外几张相片则是楼主赴约当日的自拍照，其中一张她身穿黑色通花连身裙，在餐厅内留影，脸部被心形Emoji遮盖，但可见其脚上穿著白色波鞋，大腿上亦有纹身。

另一张相片则是她拿著匙羹，品尝一道精致菜式的近镜，可见她悉心打扮赴会。而最引人遐想的，是一张相信是她与男伴的「合照」，相中只见楼主自拍以手臂，搭住旁边穿白色T恤的男方。

网民形容「赵完松」 楼主反驳：「他说只要我开心」

帖文一出，随即引来大量网民留言，不少网民形容楼主的行为是「赵完松」，有网民同情其男伴：「条仔好阴功」，有网民更措词强硬地形容楼主「摆明揾老衬，呃饭食啦」。

对于一餐饭索价三千多元，网民更是哗然，认为男方非常「阴公」，是名副其实的「埋单侠」，「佢请食饭，成3千蚊，请完仲要俾你block佢电话，有d残忍㖞」、「食完3千几即俾人block 好惨」。

面对网民争议，楼主亦多次留言回应，对于被指「赵完松」，她回应：「都唔系呀。他说只要我开心得㗎。」当有网民质疑饭局由谁结帐时，她亦以「唔系你畀就得啦」作回应。不过，楼主的回应未能平息网民的争议，有网民认为男方的说话只是「客套说话」，并指「有品就自动波AA翻啦」。

楼主：旁人不明白 网民：小朋友入世未深

除了金钱问题，楼主「食完饭即刻封锁电话」的做法亦备受争议，有网民认为「就算不合都唔需要封锁咁绝吧，大家不联络就可以啦」，「block都不特止，仲要摆上网唱」，但楼主却回应：「两人的感觉，旁人不明白。」

事件被转发至多个社交平台，在网上继续发酵，有网民戏称「我相信冇乜人敢约你啦」，亦有网民为男方感到不值，认为「小朋友真系入世未深......」。

来源：facebook