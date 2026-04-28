拐子佬？大埔富蝶邨惊现「可疑男女」跟踪学童 慈母警告竟招非议 网民：唔通有事先讲？｜Juicy叮

拐子佬？一名大埔富蝶邨的妈妈在社交平台发帖，指邨内校车站附近出现形迹可疑男女，她观察看到他们曾跟著独自上学的学童，担心对区内儿童构成威胁，引起大批街坊关注，事主其后表示已将事件向警方备案。

拐子佬？大埔富蝶邨惊现「可疑男女」跟踪学童 慈母警告竟招非议 网民：唔通有事先讲？

这位网民在「富蝶邨讨论区」FB专页发帖表示，她平日早上约七点半会在邨内范围等校车，从未见过有人在该处运动或长时间逗留。但上周五（24日），她却发现几个人「在此停留并行为很古怪」。

可疑人专跟独自返学小童 楼主忧心发文提醒

她说：「发现了他们会在一些独自上学的小朋友身后跟著，如发现有人望著他们，他们会行开，所以本人十分担心，是不法分子。」

从楼主上载的相片可见，其中一张相片用红圈标示了她所指的可疑男女，相片看到，在消防喉掣旁，站著一名身穿深色格纹外套的年长男子，他独自站立，视线望向路边。而在不远处，则有另一名身穿红衣的女士，站在一旁翘起双手观望。

另一张因放大而较为模糊的相片，则显示一对男女并肩站立，其中男子穿白色恤衫西裤，女子则穿著红色外套，看似在观察四周。

楼主坦言自己「真的很害怕，怕因为本人一些大意，害了小朋友」，出于忧虑，她通知了屋邨保安，并在事后决定向警方备案，希望引起区内家长们的警觉。

善意提醒招非议 网民力撑：宁愿做多咗

这则「好心提醒」的帖文发布后，却意外地招来部分网民非议，有网民对楼主的行为表示强烈不满，认为她「未经证实，你自己觉得，嘅嘢唔好乱讲」，并批评她将别人相片放上网的行为「真下流」、「好容易滥杀无辜」，有网民更留言指楼主「妄想被害症发作」，并称「香港近30年来都冇发生过拐带案」。

面对指责，楼主冷静回应，强调自己只是出于提醒，并反击道：「如果你觉得我有问题，请你去报警啰。」

街坊亦觉两人形迹可疑 楼主：已报警备案

不过，更多网民力撑楼主，认为她的做法是负责任的表现，有网民反驳批评者：「神逻辑，点样为之证实？！要佢真系捉咗个小朋友先可以出声？！」另一位家长也表示：「有小朋友我好明白」、「宁愿做多咗 ，好过做少咗 ，减少有可能发生既遗憾」。

支持的声音此起彼落，不少网民都感谢楼主的提醒，认为「小心驶得万年船」，有街坊亦留言作旁证表示曾见过相中人：「上次喺屋村入面见到呢两条友，喺人哋架车𠮶度左望右埋（望）」，显示这几个人可能并非第一次在邨内有可疑行为。

多位街坊亦留言指出，在「等车位」做运动或长时间逗留很奇怪，屋邨内有更合适的平台或公园，而事实上如为富蝶邨居民均会到平台做运动，认为这些人所处地点与行为的不匹配，的确增加了可疑性。

事件最终以楼主向警方备案作结，她表示：「至少已经通知警方，希望大家有一个警觉性。」

来源：富蝶邨讨论区＠facebook