六合彩2.28亿金多宝｜网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮

为庆祝六合彩推出50周年，香港赛马会重磅推出两期金多宝。首期金多宝彩票现已开售，并将于5月2日搅珠，头奖高达2.28亿元。破纪录的巨额奖金引起全城关注，有网民想出发达奇招，邀请陌生人一起夹钱刀仔锯大树，豪买15个字半注，注码高达2.5万元。详情见下图及下文：

六合彩50周年金多宝｜头奖$2.28亿5.2搅珠 网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注逐张睇↓↓↓↓

楼主：暂有8人夹钱

楼主昨天（26日）在社交平台Threads以「六合彩」为题上载相片发帖，留言指「228,000,000 头奖奖金15个字半注，暂时有8个人夹，欢迎join（加入） 🔥」。

首期50周年金多宝（26/046）的截止售票时间为搅珠日5月2日晚上9时15分。根据楼主投注APP的资料，15个字半注的下注金额为25025元。

网民心郁郁：夹几钱

有回应的网民心郁郁问细节，留言查问「夹几钱」、「我又夹」，楼主认真回应「加你入WhatsApp group（群组），最尾夹到几多人就除返开」、「Depends on（取决于）最后有几人夹」。

有未雨绸缪的网民则反问「点确保中咗你会分？🤣」；另有人创意爆棚地笑言「中咗系咪一齐开个party room（派对房）玩最后生还者先？」。还有人认真地建议「不如买1-15博开6个数字都系小数」。

网民泼冷水：10蚊电脑飞杀晒你

虽然有网民跃跃欲试，但有人却大泼冷水，指「等睇10蚊电脑飞杀晒你哋啲飞~」、「通常中亲都系电脑飞🤣」。不过，楼主也不执输地留言解释落注方法——「夹好晒人系出电脑飞」。

1976年推出 六合彩庆金禧

六合彩于1976年推出。为庆祝六合彩踏入金禧年，马会举办连串活动。马会首先于5月1日至5月10日期间，每日早上11时至晚上7时，在中环大馆的「复式展室」举办「六合彩50周年展览」。展览以「载梦‧积善」为主题，展出六合彩文物，包括最早期的彩票等。同场设模拟搅珠室，供参观者与退役搅珠机拍摄即影即有照片。

另一重头戏是举行两期50周年金多宝。首期金多宝于5月2日举行，估计头奖基金为2.28亿元，是历来最高的头奖彩金。第二期金多宝资料将于稍后公布。

马会六合彩50周年金多宝资讯：六合彩同行半世纪 50周年展览迎金禧 破纪录2.28亿港元周年金多宝开售

资料来源：jacky__wong＠Threads

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