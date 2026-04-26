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将军澳连锁店大学生员工写字被上司寸 经理改正变「神级错字」 网民耻笑：五十步笑百步｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:00 2026-04-26 HKT
发布时间：16:00 2026-04-26 HKT

有网民昨日（25日）在将军澳一间连锁食店，目睹一幕充满戏剧性的职场事件，一名经理耻笑店内一名有大学学历的员工用字太俗，亲自更正竟又变闹出笑话，引发网民热议。

将军澳连锁店大学生员工写字被上司寸 经理改正变「神级错字」网民耻笑：五十步笑百步

有网民在「将军澳主场」FB专页发帖表示，在光顾一间连锁食店时，目睹一名经理「不屑地耻笑一个大学生职员在柜门上贴上『坏咗』」。

这位经理显然认为大学生职员的用语太过口语化，于是充满优越感地亲自换上一张新的贴纸，更抛下一句：「大学生㖞」。不过，最讽刺的一幕发生了，经理换上的贴纸，竟然写著「固障」！

从楼主上载的相片可见，在餐厅一个木制柜桶上，贴著一张白纸，上面用红色箱头笔写著大大的「固障」二字，格外显眼，经理所写「固障」为错字，正确应为「故障」。

楼主在帖文中不禁感叹：「大学生虽然写得口语化啲，但起码唔系错别字先，同埋『故障』应该用于机器多，柜门『坏咗』又不觉得好有问题。」他更意有所指地评论道：「其实个经理都好后生，边个读得多书就唔知喇...总之取消（笑）他人之前都检视吓自己先。」

固障新解读 网民：固执+智障

帖文引发大量网民留言食花生，大部分网民都认为经理的行为是「五十步笑百步」的经典示范，有网民更抵死地表示「经理同学生五十步笑百步的最新例子」。

网民的创意很快就投射在「固障」二字上，不少人发挥「小学鸡」精神，将其解读为「固定有智障」、「固执的智障」甚至「固执+智障」，有网民嘲讽道：「take中间值，写智障算啦」。

网民的讨论甚至就用哪个词语展开了学术性探讨，不少网民力撑大学生，认为「坏咗」虽然口语，但「简单又直接」，能让客人一目了然。有网民表示：「坏咗冇问题，用广东话写，好似54运动后先用书面语」。相比之下，经理写的「固障」则完全是错字。

有网民提出更专业的写法，例如「待修」或「损坏」，有留言指「我公司一律写：私人重地」，亦有网民建议跟随港铁的严谨作风，写成「设备运作不畅顺」，充满画面感。

网民的讨论焦点还是经理的心态，不少网民认为经理「为小事都攞嚟懒醒攞优越感喺度自high」，反映其「自卑」及「认知低」。有网民指出：「好多人自己冇读过大学」，认为经理「只系打多几年工」，「职位名其名叫主任经理，就以为自己有强大社会经验，欺压新员工」，道出了部分职场的悲歌。

来源：将军澳主场＠facebook
 

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