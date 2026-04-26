将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮

「扒手党」贼人怀疑入侵将军澳，趁街头寂静时尾随路人开背囊，失手时即变脸扮好人提醒「个袋打开」。不少街坊认出惯犯，大爆犯案手法和出没热点警世。详情见下图及下文：

将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点逐张睇↓↓↓↓

楼主：茵怡花园附近 手法熟练

匿名的楼主昨天（25日）下午在社交平台facebook群组「将军澳主场」上载相片发帖，留言指「今早（25日）7:00，好静，巴士站没有人，在茵怡花园附近、在隧道出口，这个男人打开我背囊想偷嘢」。

楼主细述当时情况，「真系感觉不到，手法熟练，但好彩背囊里装有胶袋，他伸手即发出少许胶袋声音，望到佢只手即缩，还扮无嘢，用普通话话我个袋打开，之后即走」。

楼主：身有屎即刻掉头走

楼主续指「我影佢背面，我心有不忿，于是反方向跟踪佢即刻影低佢靓相，佢身有屎即刻掉头走，大家小心」。

回应的网民感谢楼主提供扒手资讯，惊讶「光天白日都几够姜」，同时建议「安全环境下应该要报警」、「依家真系香港孭背囊都要孭在心口先安全」。

街坊：颂明苑去景林隧道内

由于楼主拍摄的相片清晰，有回应的将军澳街坊认出此男为惯犯，并上载背影相片自爆同款经历——

「相信系同一个人，14/4朝早8:50行人隧道内我感觉到背囊被拉了一下， 我即时向后望，男人喺我后面讲咗句不小心，就快步跑走。发现背囊嘅拉链被打开，我即时检查财物，隧道内无其他人，所以只系影到佢背影」；并指「我认得佢对眼，瘦身材皮肤比较黑，我见街上只有我一人，唔敢追」。

这位街坊还补充，疑犯「中年，4x-5x岁，唔系老人」，事发现场为「颂明苑去景林的隧道内」。

根据街坊的背影相片，楼主回应称「只鞋似系佢」、「系你形容的外貌」，指事发时「街上无人，不过太气愤，一定要影佢正面」。

楼主接著留言补充更多细节，称「似系佢，我过咗隧道口无几耐，听到个袋的胶袋声，望后就见到佢，个袋打开咗扮通知我，讲普通话的，如果佢无伸手入去，个胶袋不会有声，而我睇屋企个cam（镜头）好肯定出门时个袋系关上。

楼主一再提醒「街坊一定要留意，我以为大家返工返学小了戒心，现在大家小心，务求捉到这衰人」。

其他街坊：我认得呢条友

楼主还强调「讲普通话的，可能认住对鞋，小心，有些街坊都见过佢」、「当时好早7点无人，我听到声即时揿住个袋，佢偷唔到嘢」。

另有两名留言的街坊也有类似经历，指「我同朋友一齐行时遇过佢想偷嘢即报警」、「我认得呢条友，佢𠮶阵又系咁」。

资料来源：将军澳主场＠facebook

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