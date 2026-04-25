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尖沙咀猖狂借钱党 两大叔以一无赖理由 当街包围独行女子摊大手板 网民教狠招：直接回佢3个字｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:16 2026-04-25 HKT
发布时间：13:16 2026-04-25 HKT

尖沙咀和港铁柯士甸站一带出现猖狂「借钱党」，两名大叔以一无赖理由当街包围独行女子摊大手板。不少网民自爆曾遇上同类事件，有人看不过眼，传授退敌狠招，建议「直接回佢3个字」。详情见下图及下文：

尖沙咀猖狂借钱党 两大叔以一无赖理由 当街包围独行女子摊大手板 网民教狠招：直接回佢3个字逐张睇↓↓↓↓

楼主：话银行揿唔到钱

楼主早前（20日）在社交平台Threads上载短片和相片发帖，留言讲「借钱党」骗徒恶行——

「大家要小心！！！！如果一个女仔自己经过或者喺柯士甸站、尖沙咀附近等人要小心！！！依两个白色衫阿叔会围住单独一个嘅女仔话银行揿唔到钱问你借钱！！！唔好信佢哋！！！有咩事记得要揾人或者附近职员帮手！！！」。

楼主一再告忠，「唔好意思影唔切佢哋正面（条片其中一个阿叔有回头），但大家小心自己安全，尤其系女仔自己一个！！！」。

楼主：女仔单独俾两男围

对于网民建议即场录音，楼主补充「一个女仔单独俾两个男人围住惊起上嚟未必反应到㗎」。

不少回应的网民指出，这种骗案手法并非新鲜事，甚至有变种，有人称「试过有两个女人话无钱带个仔睇医生」。也有人表示「已经试过两次，相差几个月夜晚唔同时间，被一男一女话自己揿唔到钱」，甚至「我有次是3个人，是两男一女」、「喺高铁站便利店遇过，去差馆借😹」。

网民：大家真系唔好心软

接著有网民较详细地忆述自己的经历——

•「我都遇过类似，佢单拖一行埋嚟用煲冬瓜（普通话）讲： 姐，请问...，我立即走」；

•「早10年奶过嘢了。。。当年的我“借”了几皮（数万元）出去，𠮶条大陆佬自己单拖的。大家真系唔好心软，帮人可以有好多种方法，一讲钱就要小心提防」；

•「廿几年前我喺观塘裕民坊麦当劳楼下门口，有个30岁左右大陆女人问我攞100元搭的士去机场接老细，叫我俾电话佢第二日会俾返钱我，我即刻话你等一阵，一阵间有警察行过嚟你问佢借，佢即刻黑面拧转头行咗去😂」；

对于这种当街借钱手法，有网民怒轰骗徒无耻，指「神高神大、有手有脚，摊大手板周街问人攞钱」。

网民教狠招对付

有看不过眼的网民积极提供应对狠招，抱括「直接回佢3个字，报警吧！佢就走啦」、「下次话带佢去差馆借钱」、「叫佢打去card center hotline（信用卡中心热线），之后叫佢企喺个ATM（自动柜员机）等职员嚟帮佢」。

甚至有回避大法——「真心建议大家就算唔听歌都笠住个earphone（耳筒）行街，佢哋行过嚟问亲乜嘢都话吓？听唔明」。

资料来源：ta_gguy＠Threads

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