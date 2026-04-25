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六合彩电脑飞再建奇功 两注夹埋中7个字 幸运儿因一事险失680元 网民惊讶：差啲中三奖｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:42 2026-04-25 HKT
发布时间：10:42 2026-04-25 HKT

六合彩电脑飞近日再建奇功，两注夹埋中上7个字之多。仅花20元落注的幸运儿，却因一事险些失掉680大元奖金。网民比对搅珠结果后更觉惊讶，指其中一注「差啲中三奖」。详情见下图及下文：

六合彩电脑飞再建奇功 两注夹埋中7个字 幸运儿因一事险失680元 网民惊讶：差啲中三奖逐张睇↓↓↓↓

楼主：争啲掉咗去垃圾桶

楼主昨天（24日）在社交平台facebook群组「齐齐研究六合彩！」上载相片发帖，留言自爆「昨晚收工赶唔切去投注站六合彩！今朝谂住清下个银包啲单据！点知原来有张上期嘅唔记得对！争啲掉咗去垃圾桶好彩睇一睇😅」。

本月21日搅珠的第26/043期六合彩，结果为2、4、10、11、26、44，特别号码40。楼主的电脑飞，其中一注中了3个字——2、10、44，得40元安慰奖；另一注中了4个字——2、4、10、26，得五奖，派固定奖金640元。

总奖金680元

即是说，这张电脑飞合共中了7个字，总奖金680元。如果楼主掉把彩票丢掉，便好比倒钱落海。这段「失而复得」的故事引起网民注意，并顺道祝贺楼主「好运」、「恭喜发财」。

网民感叹：差啲中三奖

有细心的网民覆盘后发现，电脑飞中五奖的一注，6个号码为2、4、10、26、33、41，如果把41变成44，便中5个字，拿到三奖，于是有人感叹「差啲中三奖👍」；41转成特别号码40，也有派固定奖金9600元的四奖。这期的三奖共有126.5注中，每注派36610元。

资料来源：May Mak＠facebook齐齐研究六合彩！

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