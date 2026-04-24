将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮

将军澳有婆婆怀疑堕下电骗案，在柜员机（ATM）前开视像电话，按照陌生人的指示准备过数。机警的街坊发现婆婆举动不对劲后，合力及时制止，在手机另一边的骗徒即使喊出5字的哀嚎也无补于事，婆婆幸运力保不失。详情见下图及下文：

将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事逐张睇↓↓↓↓

楼主：去隔离队停咗阿婆过数

匿名楼主昨天（23日）在社交平台facebook群组「将军澳主场」发帖，留言指「今日（23日）下午4点在尚德商场（TKO Spot）的汇丰柜员机🏧陪老公取钱，在外面等时突然听到佢大叫报警，即刻冲入去问乜事，佢即刻叫我去隔离队停咗个阿婆过数」。

楼主称「我都唔知乜嘢事只见阿婆开住视像电话，老公即刻话刚刚问咗阿婆通话中是否认识的人，她回复唔识，只说要取消某啲嘢。」

楼主：好明显的骗案

楼主续指「好明显的骗案，电话那边不断叫呀婆唔好理我哋，快啲继续做落去」，于是楼主「抢咗阿婆个电话」，「跟住另一个热心伯伯帮佢熄咗个通话」。

楼主接著表示「有个热心太太又话带婆婆去银行问清楚，但我老公唔放心，怕同党出现，我哋又跟在身后直至到银行交代清楚俾职员听去帮婆婆先走」。

楼主解释发帖初心是「希望婆婆屋企人睇到此post（帖文），再同婆婆解释短讯骗案啦」。

剧戏性收同一怀疑诈骗短讯

楼主同时上载相片补充，指「老公话帮得一个得一个。点知，刚刚老公都收到同一个短讯😱😱😰😰💰💰💰💰」。短讯内容提及「ＸＸ保险服务已开通，每月将扣款1820元。若需取消服务，请务必联系官方线上客服」。

楼主在回应栏补充，「post（发帖）出嚟，系想大家见到就帮帮啲老人家，唔好只剥花生睇戏，今日阿婆眼神系中咗邪咁」。

有人分析指「好多老一辈市民缺乏法律及商业服务常识，同埋性格服从，好少深度思考破绽，容易被对方甜言蜜语或制造恐惧而入陷阱」。

有网民留言和应，「我之前在地铁站某银行柜员机前，亦见过相同骗案发生，但好不幸，当时事主伯伯已过数给骗徒。😥」。

网民接著大赞楼主夫妇：

•「骗局就是这样发生，一旦身陷就很难发现破绽，他人好心提醒会被视作威胁，一定要当面制止及切断通讯先可以救人」；

•「早几日先听到个朋友妈咪又系视像俾人呃钱，你哋做得好好呀，真系帮得一个第一个」；

•「多谢楼主同佢老公见义勇为！今时今日嘅香港，已经好少好似你哋咁热心嘅人！」；

•「还好有你哋，不然又有老人家被骗👍」；

•「幸好婆婆遇上你哋」。

另有不少网民上载相片，指也收同款的怀疑诈骗短讯，只是扣款的银码更大」。于是有网民教路，「教大家一个好容易分辨嘅方式，认住有#系个名前边先系真嘅，所有大型机构同政府部门都系」。

资料来源：将军澳主场＠facebook

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