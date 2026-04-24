古画《清明上河图》突爆红 AI重制时空交错版本 屯门上河图有「轻铁牛车」 古风维港对岸加建一条桥｜Juicy叮

曾在香港轰动展出的宋代名画《清明上河图》近日突然在网上爆红，网民透过AI（人工智能）重制不同的时空交错版本。其中，屯门上河图有「轻铁牛车」；维港版本则在维多利亚港对岸加建一条桥，古风得来豪不违和。详情见下图及下文：

古画《清明上河图》突爆红 AI重制时空交错版本 屯门上河图有「轻铁牛车」 古风维港对岸加建一条桥逐张睇↓↓↓↓

屯门盛世景象

楼主早前（22日）在社交平台facebook群组「真.屯门友」上载相片发帖，留言指「继各国城市出现AI重制的[清明上河图]，作为一个屯门人（牛），点可以唔将陪伴我哋成长嘅屯门河，呈现出 [清明上屯门河] 的盛世景象？」。

帖文中的「屯门河清明上河图」，有齐屯门轻铁、屯门公园、屯门河桥等元素，时空交错地有高楼、轻铁和单车径，同时又挤满古装人，有人骑马、有人坐人力车。楼主还特地多请AI制作「加牛版」，内有「轻铁牛车」的旗织。

维港版加拱桥古风扑面

网上也流传其他地方的《清明上河图》，当中的维港版本有齐国金、中银大厦、会展新翼、金紫荆广场等元素，还有尖沙嘴钟楼。最妙之处是惯切原作有桥的特式，在维港对岸添加了一条拱桥，古风扑面。

「国之重宝」展览展品之一

2007年假香港艺术馆举行的「国之重宝 ─ 故宫博物院藏晋唐宋元书画展」，国宝展品包括北宋张择端的《清明上河图卷》（纵24.8厘米，横528厘米），亦是画展的重头戏之一。

张择端的《清明上河图卷》藏北京故宫博物院，绢本画作描绘清明时节北宋都城汴京（今河南开封）东角子门内外和汴河两岸的繁华热闹景像。

北京故宫博物院介绍【张择端清明上河图卷】

资料来源：Way Aia Wan＠facebook真.屯门友、asir_aia＠Threads、exploreanddy_＠Threads

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