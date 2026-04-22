18岁少女问「系咪要申请公屋」掀议 叹学校无教 意外催生超实用「上楼懒人包」｜Juicy叮

一名18岁少女在社交平台Threads发帖提问「18岁系咪应该系申请公屋？」她概叹学校无教「完全唔识」，帖文引爆了一场关于年轻人应否及如何申请公屋的激烈讨论，更引来大量「过来人」分享血泪史与超实用上楼技巧。

18岁少女问「系咪要申请公屋」掀议 叹学校无教 意外催生超实用「上楼懒人包」

这名18岁少女在帖文中表示：「突然间发现，18岁系咪应该系申请公屋？但系，完全唔识...有好多嘢真系学校唔会教你！」

一问惹负评 楼主反击：点可以一句说话杀死晒所有人

此帖文一出，随即引来两极化回应，部分网民态度尖锐，质疑楼主「18岁，唔识上网揾资料？睇吓兽医。」认为这是基本常识。面对负评，该名少女并未退缩，反而勇敢回应：「睇咗一圈，你应该系第二态度差嘅人～我从来都冇讲过话唔识揾资料㖞」，并直指对方「究竟系对号入座，定系你先系见识短浅」。

她其后再发文，坦言「一个人有经验愿意分享，确实好好！但系如果因为你有经验，就咁样抹杀人哋，咁你好差啰！」，并配上截图解释自己的想法。她认为，很多事被视为「常识」，但「对于我哋嚟讲其实，一件事冇人特别讲过或者教过嘅时候，根本就唔喺我哋嘅认知范围里面，点会识得去揾或者做呢？」

她强调每个人成长背景不同，「点可以相提并论，一句说话就杀死晒所有人」，这番话引起不少年轻网民共鸣，纷纷表示「我都系啱啱知18岁可以申请公屋咋，真系乜都冇人教我哋嘅」，感叹为何这些重要的生活知识，从来不会在学校课堂上出现。

网民变军师 「公屋攻略」大公开

在激烈的讨论中，更多的是热心网民化身「军师」，分享申请公屋的各种「潜规则」与心得，意外整理出一份超实用公屋上楼的「民间懒人包」。

综合网民意见，单人申请者要成功上楼可谓是「漫长的旅程」，有网民分享朋友的极端个案：「我识有个人由18岁申请单人，21年后问佢要唔要特快长者屋」，而且条件是「厕厨全层共用」，令楼主大呼「搞唔掂」。

网民普遍共识是，单人申请计分制下，可能要等到50、60岁才有机会，因此，「拎咗个Number先」成为了不少网民的建议。他们指出，应一满18岁便立即申请，先取得轮候号码，日后若结婚或生儿育女，便可以加入家人名字转为家庭队伍，从而大大加快轮候时间。

有网民提醒：「有兄弟姊妹嘅话记得夹名一齐会快好多」，甚至有网民分享经验指「几年前加埋2个妹一齐申请，1年就叫去见啦」。

由公屋到居屋 讨论延伸至人生规划

不过，网民普遍指在申请公屋时，入息上限是另一个巨大关口，不少网民感叹，大学毕业后随便找份全职工作，收入都可能超出上限，「一番工就爆晒入息」、「正常有返工都一定会超」。有网民因此建议在学时或只做兼职时申请，甚至有网民建议先申请公务员基层职位，以公务员队伍轮候会较快。

网民们的讨论亦延伸至居屋与人生规划，有网民建议，若预期收入会超过上限，不如直接考虑抽居屋，「我都抽咗差唔多6-7年先抽到」。当楼主问及公屋与居屋分别时，有网民认为公屋是交租，而居屋则是置业，「比（畀）首期，然后揾银行做9成（按揭），每个月比（畀）几千（元供楼）。」最后，在大量网民热议后，楼主亦发文感谢大家的意见，表示「人间有爱，香港有爱」。

来源：Threads