港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮

港人热衷北上消费，近日有港人在社交平台Facebook发文，大呻在深圳东门配眼镜的「中伏」经历，其名牌眼镜竟在数月后「甩Logo」，事主预告下次北上会「带埋上去找晦气」，结果有熟客向店家「通水」，引来店家隔空「开条件」，事件掀起网民热烈讨论。

港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧

有网民在「深圳配眼镜资讯交流分享组」FB专页发帖表示，数月前于深圳东门一间眼镜店，以人民币2380元配了一副声称是「蔡司」镜片配「雷朋」镜框的眼镜。

名牌眼镜标志剥落 怒找晦气

楼主怒爆粗写道：「戴咗几个月就甩Q咗个招牌几Ｘ样衰，Ｘ佢个街，原来系流雷朋。」楼主扬言「下次带埋上去找晦气！」从上载的相片可见，眼镜臂上原有的一个银色草写品牌标志，如今已剥落了一半，情况尴尬，与当初交货时完整无瑕的状态形成强烈对比。

为了证明所言非虚，事主更上载了配眼镜的单据，单据清楚列明，这是一副包含「雷朋」镜架及「蔡司」镜片的眼镜，合计总额为人民币2380元。

网民：价钱话咗俾你听坚定流

帖文迅即引来大量网民留言，大部分网民都毫不留情地嘲笑事主「天真」，认为这个价钱根本不可能买到正品，有网民直言：「价钱话咗俾你听坚定流啦...自己贪平又喺度围炉」、「笑你戆Ｘ怕你嬲」。不少网民认为「一分钱一分货，平靓正喺唔会同时存在」，指出在香港净配一副蔡司渐进镜片已不止此价，更何况是连同名牌镜框。

有网民更戏谑，事主这次经历，仿佛时光倒流到八、九十年代罗湖商业城买VCD机的情况...『你想咩牌子，佢就同你黐咩牌子』」，引来不少过来人共鸣。事主本人亦深有同感，回复指这次经验「好似以前买VCD机咁钟意乜嘢牌子即刻帮你黐上去」。不过，有不少网民为北上消费辩护，认为是「香港食水深，人工贵，租贵」才迫使市民北上寻求更实惠的选择，有网民建议事主可以拨打0755-12345向有关行政部门投诉举报，或电0755-966315向深圳市消费者委员会寻求援助。

后续：熟客通知店家 开换货条件

事件发酵后，一位自称是该店熟客的网民现身，为事件带来了意想不到的后续。该网民表示自己是该店六年的顾客，「买了超过十副不同的眼镜了，只有两副有问题，拎返上去都肯免费帮我换了。」

他认为深圳配镜胜在「够便宜」，可以用香港买一副的价钱配到四副，不同场合轮流戴。这位熟客的留言，也引来其他网民开始思考事件的另一可能性：「又啱，楼主又无讲点解脱落，是否人为呢」。

这位熟客又表示，已主动将事件告知店家，并带来了店家的回应，并为事主换货开出条件，他留言道：「呢件事我已经话咗畀肥仔(店家)听，肥仔话叫你微信佢或者佢个伙记咁话㖞！检查过如果唔系人为整烂嘅嘅话，佢会帮你换返个新的镜架，但系唔好拖得太耐！」

虽然店家表示若非人为损坏，事主可带同眼镜回去更换新镜架，但是大部分网民都劝事主「算了吧」，当作「交智商税」，有网民坦言，毕竟「又要平又要名牌」本身就充满矛盾。

来源：深圳配眼镜资讯交流分享组＠facebook