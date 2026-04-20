西兰花洗极都有虫！？ 浸1小时换水3次 崩溃烚出恐怖黑虫 精明网民教10大除虫妙招｜Juicy叮

一颗西兰花在浸水1小时，中途换水3次后，烚煮时却烚出满锅黑虫，确实令人崩溃。有精明的网民于是提供10大除虫妙招，为西兰花除害。详情见下图及下文：

西兰花洗极都有虫！？ 浸1小时换水3次 崩溃烚出恐怖黑虫 精明网民教10大除虫妙招逐张睇↓↓↓↓

楼主：好多虫浮出嚟

楼主日前在社交平台Threads以「西兰花有虫」为题上载相片发帖，留言指「成日听人讲西兰花好多虫🐛，今日终于比我见识到😱。我系切好晒，浸水1个钟（用重嘢压住）中途换水3次，烚紧嘅时候见到好多虫浮出嚟‼️」。

楼主续称「谂住可以冲水救得返，点知冲极水都仲有😵‍💫（张相唔系最严重个转）。有冇高级大人可以请教吓点洗西兰花🙏🏻🙏🏻，俾佢吓一吓，以后出街唔敢食西兰花🙅🏻‍♀️，短期内都唔会自己煮」。

楼主在回应网民时还透露那棵虫虫西兰花在街市购买，并指「买过好多次，第一次出事🤣🤣，而且「第一转仲多（虫），（帖文）张相已经系冲咗两次水🥶」。

楼主：食咗落肚都唔知点好

楼主还补充，「洗𠮶阵唔觉有，系烚紧嘅时候好多黑色一点点浮出嚟，认真望先知道系虫😵」、「洗𠮶阵好干净，系烚紧嘅时候好多黑色点点浮出嚟，认真望原来系虫，谂住冲一冲水就干净，好彩有睇到，如果食咗落肚都唔知点好😮‍💨」。

网民：我前几日都系咁

有网民附和地称「系一期期，有时系好多虫」，另有人上载另一锅虫虫照片大呻「我前几日都系咁」。网民接著自爆同款经历：

•「我最近都系有同样情况🥺浸完，烚一烚佢，然后再放汤煮就有好多虫出现😫嘥晒啲心机」。

•「真系以前听就听得多，我都系早几日见识到好多虫嘅西兰花。食咗咁耐西兰花第一次见，洗咗3次仲加盐浸咗两个钟，一开始烚就劲多黑色点点浮上嚟，劲呕心，『笔』走咗几次但最后因为真系太多就放弃成兜无食🤮」。

•「几年前试过食紧𠮶阵发现有条白色嘅虫（虽然已经煮熟咗唔识屈），讲紧其实我已经系盐水浸15分钟两次，跟住再过咗一次水，先至再掉落啲水烚，食到一半发现有够白色一节节嘅嘢，跟住就成兜掉咗喇，跟住几年冇食过，前排先开始食返」。

•「我上星期都系烚嘅时候见到啲水劲多只只，同你𠮶啲一样㗎，浸洗𠮶阵又唔多觉🤔」。

•「令我曾经廿年无再食西兰花嘅原因系在公司饭堂食紧发现同啲花一样密嘅青色肥虫可能过百条🐛🐛🐛，有保护色咁！我已食咗几十条！🤮🤮🤮」。

网民教10大灭虫妙招

另有网民表示「我一向在外不吃西兰花」，有人更直接「原地投降，以后唔食」。而面对虫患，不少网民化身「灭虫达人」，分享各式西兰花洗涤妙招，包括：

1. 我会开大水将西兰花倒转冲一阵；我以前听系唔好切，掉转成棵冲流动水🤔。

2. 我会先用高压龙头喷洗，之后浸水3次，每次10分钟即可。

3. 听人讲可以用贝壳粉。

4. 正常落盐同油浸。你斋用水冇用。

5. 用盐或食用梳打，浸10分钟；用盐水浸10分钟啲虫会跑出嚟㗎；浸嘅时候加盐（去虫）同梳打粉（去农药）；我是盐水浸...之后放落食物盒疯狂摇😂😂通常摇3-5次好似都ok；用（食用苏打粉）泡~泡完再洗~ ；梳打粉系洗菜好朋友。

6.切开，先用面粉浸5分钟，再用梳打粉浸5分钟，再用流动水洗。不过小烦，所以一星期只会食一次西兰花😂。

7. 先用面粉干洗，几分钟后用水冲，会带走大部分昆虫。再浸水，加醋，加盐，20分钟，再用清水冲几次。切完用水+盐+白醋，浸15分钟再过水冲就ok。

8. 生粉水浸， 落啲生粉加水浸一阵，再重复冲洗；落生粉水浸；我会放2-3匙豆粉（生粉）落水浸花椰菜/西兰花🥦，浸5-10分钟左右，有小昆虫🦟🐛都会自己甩出。

9. 用食用碱洗 （专洗蔬菜好干净）；用蔬菜清洁液清洗吧；我用植物降解洗洁精洗，好干净。

10. 用超声波清洗机洗。

网民：西兰花苗会易洗啲

另有人指出「西兰花苗会易洗啲，可以加面粉or（或）粟粉去浸一阵再冲洗」、「我上星期经历同你一模一样嘅事，冲水冲到我怀疑人生🥶，系咁谂自己依几年到底食咗几多虫……然后我依家净系买细细棵果啲西兰花苗食🙈，试过浸几次都无事，好似安心少少🤣」。

豁达网民：冲一冲就算

不过，也有人豁达地指出「我都经常食西兰花，通常冲一冲就算，食咗咁多年都冇乜问题吖😅😅」、「完全唔介意，洗净直接碌熟，煲水拎嚟浸锅」、「一镬熟，食落肚都系蛋白质，睇唔到当冇🤣」。

有网民追本溯源地指「摆太耐，啲虫开始蛀，唔好要了」。

资料来源：cookaa.ss＠Threads

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