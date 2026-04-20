外卖蚝油时菜劲缩水？$24得6条菜心 餐厅强调分量正常 网民：街市$12两斤｜Juicy叮

外卖蚝油时菜买著贵价菜心，打开餐盒惊见24元只得6条菜。反映分量少后，餐厅的回复还强调「分量是正常出餐」。熟知菜价价位的网民指「街市12蚊两斤😂一条友食足一星期都仲得」。详情见下图及下文：

外卖蚝油时菜劲缩水？$24得6条菜心 餐厅强调分量正常 网民：街市$12两斤逐张睇↓↓↓↓

楼主：香港物价几时变到咁

楼主早前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「香港物价几时变到24蚊6条菜心？？」。

相中的半透明外卖餐盒内，薄薄酱油上仅躺有寥寥6条菜心，每条约有手指般长，菜叶也不多；除开价钱，平均4元一小条菜。

餐厅：蚝油时菜分量正常出餐

楼主另附蚝油时菜24元的外卖单据佐证，和外卖平台的回复截图——「感谢阁下的耐心等待，刚刚与商家联系核实了相关情况，餐厅表示蚝油时菜的分量是正常出餐的，望阁下谅解」。

对于楼主的质问，有人猜测「外卖？有人偷食」，或是「有10蚊系运费，有10蚊系平台费🤫」；有人则笑著提醒「重质不重量啊亲」。

24元6条菜 网民：好过份

另有网民说出心底话，同情楼主的遭遇，认为此价格确实偏高，做法「好过份」；有类似经历的网民却指「我试过有次堂食得5条😅」。

熟行情的网民则提到「菜心苗，市价约HK$10/斤。份量少得可怜」、「街市12蚊两斤😂一条友食足一星期都仲得」、「哩个价钱街市应该可以买到2斤」、「市价$12蚊两斤菜菜心」、「去超市买，26蚊一包都多过佢⋯⋯」，甚至「食下午茶叫面送一碟菜多过你」。

网民：出去食嘢叫菜智商税

于是有网民感慨「外面食菜最唔抵，一个普通蒜蓉炒菜心都要$70-$80，反而两餸饭，通常啲阿姐都会夹好多分量嘅菜」、「出去食嘢叫菜智商税」。

有人尝试公道地看待事件，指「菜唔贵，油价同燃油贵」、「一向菜都好贵，又要洗又易烂」，但还是认为「不过6条真系少咗啲」。最终，有网民总结事件为：「自己煮最平」。

资料来源：saudadez._＠Threads

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